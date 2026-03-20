22:03, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەلوردادا اۋقىمدى درون-شوۋدى قاشان جانە قايدا كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - استانادا ناۋرىز مەيرامىن تويلاۋ بارىسىندا اۋقىمدى درون-شوۋ وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
21 -ناۋرىز كۇنى ساعات 20:00-دەن 21:00-گە دەيىن «قازاق ەلى» الاڭىندا استانانىڭ اسپانى الىپ ەكرانعا اينالادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارناپ ۇلتتىق سيمۆولدارمەن جارىق شوۋ كورسەتىلەدى.
اسپاندا قازاق مادەنيەتى مەن سالت-ءداستۇرىن بەينەلەيتىن انيماتسيالىق كومپوزيتسيالار پايدا بولادى.
ايتا كەتەيىك، «ناۋرىزناما» ونكۇندىگى اياسىندا استانادا 200-دەن استام ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر: كونسەرتتەر مەن ۇلتتىق ويىنداردان باستاپ، جارمەڭكەلەر مەن شەبەرلىك ساباقتارىنا دەيىن.
بۇعان دەيىن ەلوردادا وزگە ەتنوس وكىلدەرى ناۋرىز مەرەكەسىن تويلاعانىن جازعان ەدىك.