ەلورداعا جارتى جىلدا 750 مىڭنان استام تۋريست كەلدى
استانا. KAZINFORM - استاناعا 2025-جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەر سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9 پايىزعا ارتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قالالىق ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ العاشقى جارتى جىلدىعىندا ەلورداعا شامامەن 750 مىڭ تۋريست كەلگەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9 پايىزعا كوپ. ونىڭ ىشىندە 180 مىڭ - شەتەلدىك قوناقتار، ولاردىڭ باسىم بولىگى رەسەي، قىتاي، تۇركيا، ا ق ش جانە گەرمانيا ەلدەرىنەن كەلگەن.
«استانا مادەنيەت، سپورت، مەديتسينا جانە يننوۆاتسيالار توعىساتىن الاڭعا اينالىپ كەلەدى. تۋريستەر تاراپىنان دا، حالىقارالىق سەرىكتەستەر تاراپىنان دا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز»، - دەدى «Astana Tourism» تۋريزمدى دامىتۋ ورتالىعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى ارتەم كۆاشۋك.
بۇگىندە استانادا 100 دەن استام تۋريستىك نىسان بار، ونىڭ ىشىندە مۇراجايلار، تەاترلار، گالەرەيالار، ءدىني جانە سپورتتىق عيماراتتار بار. قوناقتاردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن زاماناۋي ناۆيگاتسيالىق جۇيە ەنگىزىلىپ، ينفوكيوسك پەن ەكسكۋرسيالىق قىزمەتتەر جۇمىس ىستەيدى، سيفرلىق شەشىمدەر ىسكە قوسىلعان.
حالىقارالىق اۋەجايدا قوناقتارعا ارنالعان بىرەگەي Taxi Point قىزمەتى ىسكە قوسىلدى - قازاقستاندا العاش رەت موبيلدى قوسىمشاسىز، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن تاكسي تاپسىرىس تەرمينالدارى. بۇل جۇيە جەتى تىلدە قولجەتىمدى بولىپ، قالاعا جىلدام ءارى قاۋىپسىز جەتۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
ەكسكۋرسيالىق باعىت تا بەلسەندى دامىپ كەلەدى. 100 دەن استام باعىتتى قامتيتىن رەەستر قالىپتاستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە تاقىرىپتىق، شولۋ جانە جەكە تۋرلار بار. مامان دايارلاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە: بيىلدىڭ وزىندە 50 كاسىبي گيد قازاقستاننىڭ باس مەشىتى بازاسىندا وقۋ وقىپ، ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋگە اككرەديتاتسيا الدى. بۇعان قوسا، قىتايدان كەلەتىن تۋريستەرگە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قىتاي ءتىلىن مەڭگەرگەن 20 ەكسكۋرسوۆود دايىندالدى.
تۋريزمدى دامىتۋ ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا تۋريستىك ينفراقۇرىلىم، قوناق ءۇي بيزنەسى، MICE سەگمەنتى جانە گاسترونوميا مەن ءىرى ءىس-شارا يندۋسترياسىنىڭ تانىمال ماماندارى كىرەتىن ساراپتامالىق كەڭەس قۇرىلدى. كەڭەس يننوۆاتسيالىق تۋريستىك باعدارلامالار ازىرلەۋمەن جانە سالانىڭ ەڭ جوعارى ستاندارتتارىنا ساي ستراتەگيا جاساۋمەن اينالىسادى.
ەلوردادا ىسكەرلىك، ءىس-شارا جانە مەديتسينالىق تۋريزم باعىتتارى دامىپ كەلەدى. 2024-جىلى 128 ءىرى حالىقارالىق شارا وتكىزىلسە، 2025-جىلعا 200 دەن استامى جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا 89-شى IFLA دۇنيەجۇزىلىك كىتاپحانا جانە اقپارات كونگرەسى، Astana International Forum، سونداي-اق نەيروحيرۋرگيا قاۋىمداستىعىنىڭ 10-حالىقارالىق كونگرەسى بار. IFLA كونگرەسىنە 114 ەلدەن 1600 دەن استام دەلەگات قاتىستى.
استانانىڭ مادەني ورتالىق رەتىندەگى مارتەبەسىن جاقىندا وتكەن Jennifer Lopez كونسەرتى دە ايقىندادى - شاراعا 30 مىڭنان استام كورەرمەن جينالدى، ولاردىڭ 10 مىڭى شەتەلدىك تۋريستەر بولدى. Mastercard دەرەكتەرى بويىنشا، استانادا تۋريستىڭ تاۋلىكتىك ورتاشا شىعىنى 118 مىڭ تەڭگەگە جەتەدى، بۇل سالانىڭ جوعارى ەكونوميكالىق تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.
21-قىركۇيەكتە وتكەن Backstreet Boys كونسەرتى دە جىلدىڭ ەڭ كوپ كورەرمەن جيناعان شارالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. وعان 45 ەلدەن 12 مىڭنان استام تۋريست كەلدى. ولاردىڭ قاتارىندا گەرمانيا، پولشا، فرانسيا، تۇركيا، فينليانديا، ليتۆا، ەستونيا، چەحيا، سەربيا، گرەكيا، ازەربايجان، رەسەي، وزبەكستان جانە باسقا دا مەملەكەتتەر بار.
بيىلدان باستاپ استانادا ونەركاسىپتىك تۋريزم بەلسەندى دامىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا تۋروپەراتورلار «يۋتاريا» تىگىن فابريكاسىنا، «MFA International» رەسپيراتور زاۋىتىنا، «MODEX» تەمىربەتون قۇرىلىمدارى زاۋىتىنا، «ارومات» كاسىپورنىنا، «ستالتسينك» زاۋىتىنا جانە استانا ەلەكتروتەحنيكالىق زاۋىتىنا (ا ە ت ز) ەكسكۋرسيالار وتكىزۋدە. تۋريستەر ەلوردانىڭ ونەركاسىپ سەكتورىنىڭ تاريحىمەن، زاماناۋي دامۋىمەن جانە يننوۆاتسيالىق الەۋەتىمەن تانىسادى.
سونىمەن قاتار، ءبىلىم بەرۋ ءتۋريزمى دە قارقىندى دامۋدا. جىل سوڭىنا دەيىن 12500 دەن استام مەكتەپ وقۋشىسى مەن كوللەدج ستۋدەنتى كاسىبي باعدار بەرۋ ەكسكۋرسيالارىنا قاتىسىپ، ءبىلىمىن كەڭەيتىپ، بولاشاق ماماندىعىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك الادى.
استاناداعى جاڭا ءارى بولاشاعى زور باعىتتاردىڭ ءبىرى - گولف-تۋريزم. قالا العاش رەت حالىقارالىق گولف الاڭى رەتىندە تۋريستىك ءونىمىن ۇسىنا باستادى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋ ۇلتتىق باعدارلاماسىن ازىرلەۋدى ۇسىندى.