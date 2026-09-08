ەلورداعا كەلگەن تۋريستەر سانى 12 پايىزعا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا استاناعا 352 مىڭ تۋريست كەلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12 پايىزعا كوپ، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قالاعا كەلگەن تۋريستەردىڭ 68 مىڭى - شەتەلدىك قوناقتار. سونىمەن قاتار ءىرى حالىقارالىق، مادەني جانە ىسكەرلىك ءىس-شارالار ەلورداعا تۋريست تارتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورلارىنىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانا قوناق ۇيلەرى كورسەتكەن قىزمەت كولەمى بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 21 پايىزعا ءوستى.
قالا قوناقتارىنىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن ەلوردادا 129 جاياۋ جۇرگىنشى كورسەتكىشى جانە Visit Astana رەسمي تۋريستىك پورتالىنا باعىتتايتىن QR- كودتارى بار 93 اقپاراتتىق پيلون ورناتىلعان. پورتالدان استانا، قالانىڭ كورىكتى جەرلەرى مەن تۋريستىك نىساندارى تۋرالى قاجەتتى اقپارات الۋعا بولادى.
سونداي-اق قالادا 2 تۋريستىك-اقپاراتتىق دۇڭگىرشەك پەن 5 Taxi Point تەرمينالى جۇمىس ىستەيدى. استانامەن ءوز بەتىنشە تانىسقىسى كەلەتىن تۋريستەر ءۇشىن 8 تىلدەگى اۋديوگيدپەن جابدىقتالعان Red Bus ەكسكۋرسيالىق اۆتوبۋسى قاتىنايدى.
- قازىر ەلوردادا تۋريستەر بارا الاتىن 100 دەن استام نىسان بار. قالا قوناقتارىنا ەكسكۋرسيا وتكىزەتىن 140 تان استام كاسىبي گيد جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار قولجەتىمدى تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، 5 ينكليۋزيۆتى تۋريستىك مارشرۋت ازىرلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وتكەن جىلى استانا ت مد ەلدەرى اراسىندا ەۋروپالىق قولجەتىمدى تۋريزم جەلىسىنىڭ (ENAT) العاشقى مۇشەسى اتاندى.
ەلوردادا ىسكەرلىك جانە وقيعالىق تۋريزم دە بەلسەندى دامىپ كەلەدى. 2026-جىلدىڭ جەتى ايىندا قالادا 957 ءىس-شارا وتكىزىلگەن. اكىمدىك مالىمەتىنشە، بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 30 پايىزعا ارتقان. 2025-جىلدىڭ جەتى ايىندا 858 ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلعان.
بيىل استانادا ءبىرقاتار ءىرى حالىقارالىق ءىس-شارا ءوتتى. PGL Astana 2026 تۋرنيرىنە شامامەن 25 مىڭ ادام قاتىسىپ، ونىڭ ونلاين-اۋديتورياسى 50 ميلليون كورەرمەننەن استى.
Comic Con Astana 2026 ءىس- شاراسىنا شامامەن 76 مىڭ ادام كەلگەن. ونىڭ 12 مىڭعا جۋىعى - تۋريستەر.
Automechanika Astana كورمەسىنە 15 مىڭنان استام ادام قاتىسىپ، وعان 45 تەن استام ەلدىڭ وكىلدەرى كەلگەن. ال Eurasian Book Fair حالىقارالىق كىتاپ كورمەسى 15 ەلدىڭ وكىلدەرىن جينادى.
ايتا كەتەيىك، بالقاش بيىلعى شومىلۋ ماۋسىمىندا 200 مىڭعا جۋىق تۋريست قابىلدادى.