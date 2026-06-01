ەلورداداعى قوقىس سۇرىپتاۋ زاۋىتىندا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قاشان اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - مودەرنيزاتسيالاۋ ءتامامدالعان سوڭ، كاسىپورىننىڭ قۋاتى ارتپاق. بۇل جونىندە Astana Recycling Plant كومپانياسىنا قاراستى قوقىس سۇرىپتاۋ زاۋىتىنىڭ ينجەنەر- ەكولوگى قالامقاس كۇلىمبايەۆا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭعىرتۋ جۇمىستارى بيىل قازان ايىندا اياقتالماق.
- قازىر قوقىس سۇرىپتاۋ لينياسىنىڭ قۋاتى - جىلىنا 200 مىڭ توننا. قالا ءوسىپ كەلە جاتقاندىقتان، تۇرمىستىق قالدىقتار دا كوبەيەتىنى تۇسىنىكتى. زاۋىت تاۋلىگىنە 350-400 توننا قوقىستى سۇرىپتاي الادى. ال كۇن سايىن اكەلىنەتىن قوقىستار كولەمى - 1200 توننا. دەمەك، زاۋىتقا يگەرە الاتىن مولشەرىنەن ءۇش ەسە ارتىق قالدىق اكەلىنەدى. بيىل قازان ايىندا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ءتامامدالعان سوڭ، كاسىپورىن قۋاتى %20- عا ارتادى. تاۋلىگىنە 500 توننا، جىلىنا 250 مىڭ توننا سۇرىپتاي الاتىن بولادى، - دەدى قالامقاس كۇلىمبايەۆا.
سونىمەن قاتار، ول كۇن سايىن اكەلىنەتىن قالدىقتىڭ تەك %20- ى عانا قايتا وڭدەلەتىنىن اتاپ ءوتتى. قوقىستىڭ ساپاسى تومەندەمەي، قايتادان كادەگە جاراۋى ءۇشىن پلاستيك، قاعاز، پوليەتيلەن، شىنى ءتارىزدى وڭدەلەتىن قالدىقتاردى تاماقتان بولەك جيناۋعا كەڭەس بەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان بويىنشا 411 رۇقسات ەتىلمەگەن قوقىس پوليگونى انىقتالعانىن جازعانبىز.