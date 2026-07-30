ەلورداداعى بەينەباقىلاۋ جۇيەسى تۇرعىنداردىڭ جەكە ومىرىنە قول سۇقپايدى
استانا. قازاقپارات - Astana Smart City احۋالدىق ورتالىعىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ايبەك احمەتبەكوۆ بەينەباقىلاۋ جۇيەسى تۇرعىنداردىڭ جەكە ومىرىنە قول سۇقپايتىنىن جانە تەك قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، Astana Smart City جوباسى اياسىنداعى احۋالدىق ورتالىق ەڭ الدىمەن قالا تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قالالىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
- ارينە، جوق. Astana Smart City جوباسى اياسىنداعى احۋالدىق ورتالىق ەڭ الدىمەن تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قالالىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان. بىزدە تەك دەربەستەندىرىلمەگەن دەرەكتەر ساقتالادى، ياعني جەكە دەرەكتەر جينالمايدى. بۇل جەردە ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەتىنى - قالانىڭ ءوزىنىڭ قورعالعان سيفرلىق دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى بار. وندا تەك دەربەستەندىرىلمەگەن مالىمەتتەر ساقتالادى. ەگەر قانداي دا ءبىر وقيعا تىركەلىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جەكە دەرەكتەر قاجەت بولسا، وندا ولار زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ءتيىستى سۇراۋ سالۋ ارقىلى بەرىلەدى. ءبىز تەك وقيعانى تىركەپ، ونى جاۋاپتى ورگاندارعا جولدايمىز. ال ءارى قاراي بۇل ماسەلەمەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اينالىسادى، - دەدى ايبەك احمەتبەكوۆ استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە.
سونداي-اق ول بەينەكامەرالار قۇقىق بۇزۋشىلىقتى تىركەگەننەن كەيىنگى ارەكەت ەتۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
- ءاربىر وقيعا بويىنشا ناقتى الگوريتم قاراستىرىلعان جانە وعان جاۋاپتى قىزمەتتەر بەلگىلەنگەن. مىسالى، ەگەر ازامات قوقىستى بەلگىلەنبەگەن جەرگە تاستاسا نەمەسە زاڭسىز قوقىس ءۇيىندىسى انىقتالسا، بۇل ماسەلەمەن احۋالدىق ورتالىعىندا جۇمىس ىستەيتىن پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرى اينالىسادى. ول رەسمي تۇردە وقيعا كارتوچكاسىن تىركەيدى، سودان كەيىن اۋماقتىق تيەسىلىگىنە قاراي اۋدان اكىمدىگىن حاباردار ەتەدى جانە اكىمشىلىك ماتەريالداردى راسىمدەۋ جۇمىستارى باستالادى. وقيعا ءارى قاراي جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا جولدانىپ، جاۋاپتى قىزمەتتەر بىرلەسىپ جۇمىس جۇرگىزەدى. احۋالدىق ورتالىقتىڭ ارتىقشىلىعى بارلىق وقيعا بىردەن تىركەلىپ، ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جەدەل تۇردە جەتكىزىلەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن استانادا 60 مىڭنان استام كامەرا قالا تازالىعىن باقىلايتىنىن جازعانبىز.