ەلورداداعى اۆتوبۋس باعدارلارى تاعى كەڭەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ەلورداداعى قوعامدىق كولىكتىڭ باعدارلارى كەڭەيتىلەتىنى ايتىلدى.
- بۇگىندە ەلوردانىڭ قوعامدىق كولىگى 10 اۆتوبۋس پاركىمەن، ونىڭ ىشىندە ءبىر كوممۋنالدىق اۆتوبۋس پاركىمەن قامتىلعان، 117 باعدار بويىنشا قىزمەت كورسەتەدى. ونىڭ ىشىندە: 83 - قالالىق، 26 - قالا ماڭى جانە 8 - ەكسپرەسس مارشرۋت. 2023-2025-جىلدارى 1127 جاڭا اۆتوبۋس ساتىپ الىنىپ، جىلجىمالى قۇرامنىڭ جاڭارۋ دەڭگەيى شامامەن 67 پايىزدى قۇرادى. 2025-جىلى 1-اۆتوبۋس پاركى گازبەن جۇرەتىن 300 اۆتوبۋس ساتىپ الدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ماديار تۇقپاتوۆ.
سونىمەن قاتار ول قالاداعى باعدارلاردىڭ جەلىسىن دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن ايتتى.
- 2025-جىلى 12 جاڭا مارشرۋت، ال 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا تاعى 6 جاڭا باعدار ىسكە قوسىلدى. ولار ەلوردانىڭ ءىرى اۋداندارى مەن جولاۋشىلار اعىنى قالىپتاساتىن نەگىزگى نىساندارىن قامتيدى، - دەدى باسقارما وكىلى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، Tarlan Astana جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ساتتەن بەرى ونىڭ قىزمەتىن 8 ميلليوننان استام جولاۋشى پايدالاندى.