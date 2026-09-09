KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلورداداعى اۆتوبۋس باعدارلارى تاعى كەڭەيتىلمەك

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ەلورداداعى قوعامدىق كولىكتىڭ باعدارلارى كەڭەيتىلەتىنى ايتىلدى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    - بۇگىندە ەلوردانىڭ قوعامدىق كولىگى 10 اۆتوبۋس پاركىمەن، ونىڭ ىشىندە ءبىر كوممۋنالدىق اۆتوبۋس پاركىمەن قامتىلعان، 117 باعدار بويىنشا قىزمەت كورسەتەدى. ونىڭ ىشىندە: 83 - قالالىق، 26 - قالا ماڭى جانە 8 - ەكسپرەسس مارشرۋت. 2023-2025-جىلدارى 1127 جاڭا اۆتوبۋس ساتىپ الىنىپ، جىلجىمالى قۇرامنىڭ جاڭارۋ دەڭگەيى شامامەن 67 پايىزدى قۇرادى. 2025-جىلى 1-اۆتوبۋس پاركى گازبەن جۇرەتىن 300 اۆتوبۋس ساتىپ الدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ماديار تۇقپاتوۆ.

    سونىمەن قاتار ول قالاداعى باعدارلاردىڭ جەلىسىن دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن ايتتى.

    - 2025-جىلى 12 جاڭا مارشرۋت، ال 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا تاعى 6 جاڭا باعدار ىسكە قوسىلدى. ولار ەلوردانىڭ ءىرى اۋداندارى مەن جولاۋشىلار اعىنى قالىپتاساتىن نەگىزگى نىساندارىن قامتيدى، - دەدى باسقارما وكىلى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، Tarlan Astana جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ساتتەن بەرى ونىڭ قىزمەتىن 8 ميلليوننان استام جولاۋشى پايدالاندى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور