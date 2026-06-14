ەلوردادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى ءوز جۇمىسىن باستادى. سەزد جۇمىسىنا پارتيا دەلەگاتتارى، قوعامدىق جانە كاسىبي بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
ءىس-شاراعا قۇرىلىس، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، كولىك، تەلەكوممۋنيكاتسيا، تۋريزم، كاسىپكەرلىك، ەنەرگەتيكا، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە مۇناي-سەرۆيس سالاسىن ۇسىناتىن ءىرى سالالىق بىرلەستىكتەردىڭ، كاسىبي قاۋىمداستىقتاردىڭ جانە ساراپشىلىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسۋدا.
پارتيا كەڭەسىنىڭ ساياسي مۇشەسى راۋان كەنجەحان ۇلى ولاردىڭ پارتيا قاتارىنا ءوتىپ، بۇگىندە ونىڭ ۇيىمدىق الەۋەتىن نىعايتۋعا جانە باعدارلامالىق ماقساتتارىن جۇزەگە اسىرۋعا اتسالىسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- سەزد جۇمىسىنا «AMANAT» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسىپ وتىر. اتالعان پارتيانىڭ «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋى ماسەلەسى سەزد دەلەگاتتارىنىڭ قاراۋىنا شىعارىلدى. سونىمەن قاتار II سەزدىڭ كۇن تارتىبىنە پارتيانىڭ ودان ءارى دامۋى، وڭىرلىك فيليالداردى قۇرۋ جانە ۇيىمدىق قۇرىلىمدى نىعايتۋ ماسەلەلەرى ەنگىزىلدى، - دەدى ول.
سەزد قارساڭىندا ستراتەگيالىق سەسسيا ۇيىمداستىرىلىپ، دەلەگاتتار پارتيانىڭ الداعى كەزەڭدەگى باسىم باعىتتارىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، «ادىلەت» پارتياسى ءتۇرلى كاسىبي قاۋىمداستىقتار مەن قوعامدىق بىرلەستىكتەر وكىلدەرىنىڭ باستاماسىمەن قۇرىلدى.
2026-جىلعى 7-مامىردا استانادا «ادىلەت» ساياسي پارتياسىنىڭ قۇرىلتاي سەزى ءوتىپ، پارتيانىڭ رەسمي قىزمەتى باستالدى. ال 2026-جىلعى 1-ماۋسىمدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى «ادىلەت» ساياسي پارتياسىن مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكىزدى.
پارتيا ەڭبەك ادامدارىنىڭ، مۇناي-سەرۆيس جانە تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسى سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، شاحتەرلەردىڭ، سپورت، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، عىلىم، كاسىپكەرلىك، IT- سەكتور، قۇقىق سالاسى جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرىنىڭ باسىن بىرىكتىرەدى.
پارتيا پلاتفورماسىنىڭ نەگىزىن ادىلەتتىلىك، جاۋاپكەرشىلىك، تەڭدىك، وتانسۇيگىشتىك جانە پروگرەسس قاعيداتتارى قۇرايدى. پارتيا زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋدى، ءتيىمدى مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى دامىتۋدى، وڭىرلەردى قولداۋدى، ادامي كاپيتالدى جەتىلدىرۋدى، تسيفرلاندىرۋدى ىلگەرىلەتۋدى جانە باسەكەگە قابىلەتتى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋدى قولدايدى.
«ادىلەت» پارتياسىنىڭ 2-سەزىنىڭ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالساق استانادا «AMANAT» پارتياسىنىڭ كەزەكتى سەزى ءوتتى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پارتيا مۇشەلەرى مەملەكەتتى دامىتۋ باعىتىندا اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسىن قورىتىندىلاپ، «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋ يدەياسىن قولداعان ەدى.