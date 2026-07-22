ەلوردادا 180 مىڭعا جۋىق وقۋشى جازعى لاگەرلەردە دەمالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 180 مىڭعا جۋىق بالا جازعى جازعى دەمالىسپەن قامتىلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانادا بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىن قاۋىپسىز ءارى مازمۇندى ۇيىمداستىرۋ باعىتىندا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. بيىل ەلوردادا 242 مىڭنان استام وقۋشىنى جازعى دەمالىس جانە ساۋىقتىرۋ شارالارىمەن قامتۋ جوسپارلانعان. بۇگىندە دەمالىستىڭ العاشقى ەكى كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 180 مىڭعا جۋىق بالا ءتۇرلى لاگەرلەر مەن جازعى جوبالارعا قاتىسىپ، جازعى ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزدى. قازىر ءۇشىنشى ماۋسىم ءوز جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
جازعى دەمالىس بارىسىندا بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا، ولاردىڭ شىعارماشىلىق، سپورتتىق جانە زياتكەرلىك قابىلەتتەرىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. سونىمەن قاتار الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردان شىققان بالالاردى دەمالىسپەن قامتۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. وسى جازدا 11 مىڭنان استام بالا ساۋىقتىرۋ شارالارىنا قاتىسسا، ونىڭ ىشىندە 2681 وقۋشى جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن قالا سىرتىنداعى لاگەرلەرگە جولداما الدى.
بالالاردى قابىلداپ جاتقان ءىرى دەمالىس ورىندارىنىڭ ءبىرى - «باراپ» بالالاردى ساۋىقتىرۋ لاگەرى. جاز بويى مۇندا 1600-دەن استام بالا دەمالادى. لاگەردە بالالاردىڭ قاۋىپسىز ءارى ساپالى تىنىعۋىنا بارلىق جاعداي جاسالىپ، ولار سپورتتىق جارىستارعا، شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرگە، مادەني- تانىمدىق جانە زياتكەرلىك باعدارلامالارعا قاتىسىپ، جاڭا ورتادا دوستار تاۋىپ، ءوز قابىلەتتەرىن شىڭداپ جاتىر.
بۇدان بولەك، ەلورداداعى مەكتەپ جانىنداعى جانە بەيىندىك لاگەرلەر، قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جانىنداعى تاقىرىپتىق كلۋبتار دا جۇمىسىن جالعاستىرىپ كەلەدى. «ديدارلى جاز - 2026» جوباسى اياسىندا وقۋشىلار سپورتپەن شۇعىلدانىپ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاسا، «اتامەكەن» ەتنو- لاگەرلەرىندە ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن سالت-ءداستۇردى دارىپتەيتىن تانىمدىق باعدارلامالارعا قاتىسىپ جاتىر.
- بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى جازعى دەمالىستى ۇيىمداستىرۋداعى باستى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. وسىعان بايلانىستى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى پوليتسيا، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ ماماندارىمەن بىرلەسىپ پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزۋدە. بارلىق لاگەرلەردە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ساقتالۋى تۇراقتى باقىلاۋدا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ءورت شىققان سوڭ لاگەردەگى 200-گە جۋىق بالا ەۆاكۋاتسيالانعانى بەلگىلى بولدى.