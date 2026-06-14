ەلوردا تۇرعىندارى ءۇشىن LRT اتاۋلى كارتاسىن الۋ ءتارتىبى ءتۇسىندىرىلدى
استانا. قازاقپارات - CTS LRT وقۋشىلار جانە جەڭىلدىك ساناتىنداعى كولىك كارتاسىن قالاي راسىمدەۋگە بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- LRT بارلىق ستانسالارىندا - كارتا بىردەن بەرىلەدى. ونلاين Transcard.kz سايتى ارقىلى - كارتا ر. قوشقاربايەۆ داڭعىلى، 50/1 مەكەنجايىنداعى ورتالىق كاسسادان بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كارتانى راسىمدەۋ قۇنى - 1200 تەڭگە.
LRT اتاۋلى كولىك كارتالارىن كىمدەر راسىمدەي الادى:
ەلوردانىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ 7 جاستان 18 جاسقا دەيىنگى وقۋشىلارى، استانا قالاسىندا تىركەلگەن جانە تۇراقتى تۇراتىن، استانا قالاسى ءماسليحاتى بەكىتكەن جەڭىلدىك ساناتتارىنا جاتاتىن ازاماتتار.
جەڭىلدىك ساناتىنا جاتاتىن ازاماتتار تىزىمىمەن CTS سايتىندا جاريالانعان «جاريا شارتتىڭ» قوسىمشاسىنان تانىسۋعا بولادى.
اتاۋلى كارتانى راسىمدەۋ ءۇشىن كەلەسى قۇجاتتار قاجەت:
• تۋۋ تۋرالى كۋالىك/جەكە كۋالىك؛
• وقۋ ورنىنان انىقتاما/جەڭىلدىكتى راستايتىن قۇجات؛
• 3×4 فوتو نەمەسە كاسسا قىزمەتكەرى ورنىندا فوتوعا تۇسىرە الادى.
كارتانى راسىمدەۋدە ءمورى بار قۇجاتتاردىڭ ءتۇپنۇسقاسىن ۇسىنۋ قاجەت.
- جەڭىلدىك ساناتتارىنا جاتاتىن «قامقورشى»، «زاڭدى وكىل»، «كوپبالالى انالار» جانە «كوپبالالى وتباسى» ساناتىنداعى ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى كۋالىگىندە جەڭىلدىكتىڭ ارەكەت ەتۋ مەرزىمى كورسەتىلگەن، استانا قالاسى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەردى ەسەپتەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق ورتالىقتىڭ، «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ مورىمەن راستالعان وزەكتى جازبا بولۋى ءتيىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتاۋلى كارتالاردى ستانسالاردا راسىمدەۋ كۇن سايىن 07:00 -19:45 ارالىعىندا جۇزەگە اسىرىلادى. ءۇزىلىس - 13:00 - 14:00.
نازار اۋدارىڭىز! قالا جانە قالا ماڭى باعدارلارىندا جۇرۋگە ارنالعان اتاۋلى كولىك كارتالارى تەك ورتالىق كاسسادا بەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك ەلورداداعى LRT نىساندارىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلگەن ەدى.