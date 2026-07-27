ەلوردا ماڭىنداعى ەڭ ۇزدىك دەمالىس باعىتتارى
استانا. قازاقپارات - استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الىسقا ۇزاماي-اق، ەلوردا ماڭىنان ۇمىتىلماس اسەر سىيلايتىن اسەم جەرلەردى تابۋعا بولادى.
مۇندا اركىم وزىنە ۇنايتىن دەمالىس ءتۇرىن وڭاي تابا الادى: ءمولدىر كول جاعاسىنداعى جاعاجاي دەمالىسىنان باستاپ ەكوتۋريزمگە، بەلسەندى ساياحات پەن جابايى تابيعات اياسىنداعى تىنىعۋعا دەيىن بارلىق جاعداي قاراستىرىلعان. دەمالىس كۇندەرىن مازمۇندى ءارى پايدالى وتكىزۋگە كومەكتەسەتىن ەلوردا ماڭىنداعى ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ توپتاماسىن «24KZ» نازارلارىڭىزعا ۇسىنادى.
زەرەندى قاراعايلى ورمان مەن ءمولدىر كولدەر
استاسقان تابيعات جۇماعى. ەلوردا تۇرعىندارى ءۇشىن تازا اۋادا تىنىعىپ، بەلسەندى سەرۋەن جاساۋعا ەڭ قولايلى ورىنداردىڭ ءبىرى. كوكشەتاۋ قىراتىنىڭ ەتەگىندە، قالىڭ قاراعايلى ورمان مەن ءمولدىر كولدەر قورشاۋىندا ورنالاسقان اسەم كۋرورتتىق ايماق. تابيعاتى كوركەم بۇل ءوڭىر تازا اۋاسىمەن، ەمدىك قاسيەتى بار سۋىمەن جانە جارتاستى شاتقالدارىمەن ەرەكشەلەنەدى. مۇندا جاياۋ سەرۋەندەۋگە ، تاۋعا شىعۋعا جانە جاعاجايدا دەمالۋعا تاماشا جاعداي جاسالعان.
اقكول
ەلوردادان نەبارى 1-1,5 ساعاتتىق قاشىقتىقتا ورنالاسقان جاسىل جەلەكتى ءوڭىر. قالا قارباۋىنان دەمالىپ، اپتا سوڭىندا وتباسىمەن پيكنيك جاساۋعا تاپتىرماس مەكەن. ەلورداعا ەڭ جاقىن ورنالاسقان جاسىل جەلەكتى، ورماندى-كولدى ايماقتاردىڭ ءبىرى. جولدىڭ جاقىندىعى مەن ىڭعايلىلىعىنىڭ ارقاسىندا قالا تۇرعىندارى بۇل جەرگە دەمالىس كۇندەرى ءبىر كۇنگە بارىپ قايتۋدى ءجيى ءجون كورەدى. اقكول كولىنىڭ جاعاسى مەن قاراعايلى ورمان ءىشى وتباسىلىق پيكنيك جاساۋعا، سەرۋەندەۋگە جانە تابيعات اياسىندا تىنىعۋعا وتە قولايلى.
بۇيراتاۋ
قايتالانباس تابيعي لاندشافتى مەن جابايى تابيعاتى بار ۇلتتىق پارك. مۇندا تاۋلى- دالالى ايماقتارمەن قاتار ەركىن جۇرگەن ارقارلار مەن مارالداردى جانە بيزونداردى كەزدەستىرۋگە بولادى. ەلوردانىڭ ماڭىنداعى قايتالانباس تابيعي لاندشافتى بار ەرەكشە قورعالاتىن ايماق. مۇندا سارى ارقانىڭ دالالىق ەكوسيستەماسى مەن ورماندى تاۋلار ۇيلەسىم تاپقان.
سىلەتى
سىلەتى سۋ قويماسى مەن وزەنى ورنالاسقان ايرىقشا ايماق. بالىق اۋلاۋدى، سۋ جاعاسىندا پالاتكامەن تۇنەپ، شىنايى جابايى دەمالىستى ۇناتاتىنداردىڭ سۇيىكتى ورنى. سوڭعى جىلدارى تۋريستەر اراسىندا ەرەكشە تانىمال بولا باستادى. اسىرەسە مۇنداعى شاتقالدار مەن جارتاستى كانونداردىڭ كورىنىسى ەرەكشە سۇلۋلىعىمەن تاڭعالدىرادى. بالىق اۋلاۋدى، تىنىشتىقتى جانە پالاتكامەن شىنايى جابايى تابيعات اياسىندا تۇنەپ دەمالۋدى ۇناتاتىنداردىڭ سۇيىكتى ورنى.
قورعالجىن
يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك تابيعي مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن قازاقستانداعى بىرەگەي قورىق. تەڭىز جانە قورعالجىن كولدەرى جۇزدەگەن مىڭ سۋ قۇستارىنىڭ، سونىڭ ىشىندە الەمگە ايگىلى قىزعىلت فلامينگولاردىڭ ۇيا سالاتىن جانە قونىس اۋداراتىن مەكەنى. مۇندا ارنايى ەكولوگيالىق تۋرلار ۇيىمداستىرىلىپ، جابايى تابيعاتتى باقىلاۋعا تولىق جاعداي جاسالعان.
24.kz