ەلوردا اكىمدىگى ەكى دەڭگەيلى جولايرىق سالۋ جوباسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ن. تلەنديەۆ داڭعىلى مەن ش. بەيسەكوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ەكى دەڭگەيلى جولايرىق سالۋ جوباسىن اياقتاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
قالالىق كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ماديار تۇقپاتوۆتىڭ ايتۋىنشا، «ن. تلەنديەۆ داڭعىلى مەن ش. بەيسەكوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ەكى دەڭگەيلى جولايرىق سالۋ» جوباسى اياسىندا قۇرىلىس جۇمىستارى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر.
- كوپىردىڭ مەتال كونسترۋكسياسى تولىقتاي مونتاجدالدى. «استىقجان» ساۋدا ءۇيى جاعىنان اسفالت توسەۋ جۇمىستارى اياقتالدى. سەيفۋللين كوشەسى جاعىندا قازىرگى ۋاقىتتا جول توسەمىن توسەۋ جانە اسفالت توسەۋگە نەگىز دايىنداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالاردى تارتۋ بويىنشا نەگىزگى جۇمىستار تولىق اياقتالدى. اتاپ ايتقاندا، سۋمەن جابدىقتاۋ، تۇرمىستىق جانە نوسەر كارىزى، جىلۋ جەلىلەرى جانە بايلانىس جەلىلەرى سالىندى، - دەدى م. تۇقپاتوۆ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسى جىلدىڭ قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن نەگىزگى جولعا اسفالت توسەۋ جۇمىستارىن اياقتاپ، بەيسەكوۆا كوشەسى ارقىلى تلەنديەۆ داڭعىلىنىڭ ۇستىمەن اۆتوكولىك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانعان.
- سونىمەن قاتار، تلەنديەۆ داڭعىلى بويىنشا اسفالت توسەۋ جۇمىستارىن وسى اپتىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاپ، اۆتوكولىك قوزعالىسىن تولىق اشۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى باسقارما وكىلى.
بۇعان دەيىن استانادا تىلەنديەۆ داڭعىلىنىڭ ءبىر بولىگى 10 كۇنگە جابىلعانىن جازعان ەدىك.