لوندوندا ترامپتىڭ ساپارىنا قارسى جاپپاي نارازىلىق شاراسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا استاناسىندا مىڭداعان ادام ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا نارازىلىق ءبىلدىرۋ ءۇشىن كوشەگە شىعۋعا دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دونالد ترامپ ۇلى بريتانياعا سەيسەنبى كۇنى كەشكە ايەلى مەلانيامەن بىرگە كەلدى. ساپاردىڭ ءۇش كۇندىك باعدارلاماسىنا كورول III چارلزبەن جانە پرەمەر-مينيستر كير ستارمەرمەن كەزدەسۋلەر كىرەدى.
سارسەنبىدە مونارح امەريكالىق ساياساتكەردى ۆيندزور سارايىندا قابىلدايدى، ال كەلەسى كۇنى كەلىسسوز پرەمەر-ءمينيستردىڭ چەكەرس رەزيدەنسياسىندا جالعاسادى. كۇن تارتىبىندە ساۋدا ماسەلەلەرى، 21-عاسىرداعى وزىق تەحنولوگيالار، اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ، ۋكراينا مەن گازا سەكتورىنداعى جاعداي ماسەلەلەرى بار.
ترامپ لوندوننىڭ ورتالىعىنداعى داۋنينگ-ستريتتەگى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەزيدەنسياسىنا بارماسا دا، ءبىرقاتار كاسىپوداقتار، قايىرىمدىلىق ۇيىمدار جانە قوعامدىق بىرلەستىكتەردى بىرىكتىرەتىن «ترامپتى توقتاتىڭىز» (Stop Trump) كواليتسياسى ۇلى بريتانيا استاناسىنىڭ ورتالىق كوشەلەرىندە شەرۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ۇيىمداستىرۋشىلار ۇكىمەتتىڭ ادام قۇقىعىن بۇزدى جانە اسىرە وڭشىل يدەيالاردى قولدادى دەپ ايىپتالىپ وتىرعان ادامعا قۇرمەت كورسەتۋ شەشىمىنە نارازىلىق بىلدىرمەك. ساياساتكەرلەر، سونىڭ ىشىندە بۇرىنعى لەيبوريستتىك كوشباسشى دجەرەمي كوربين مەن جاسىلدار پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى زاك پولانسكي قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
لوندون پوليتسياسى اۋقىمدى وپەراتسيا دايىنداپ جاتىر. قالا ورتالىعىنا 1600 دەن استام قىزمەتكەر جىبەرىلەدى، ونىڭ 500- ءى باسقا وڭىرلەردەن كەلەدى. قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، سارسەنبىدەگى نارازىلىق شاراسىنا 50-گە جۋىق ءتۇرلى قوزعالىس قاتىسۋى مۇمكىن.
The Guardian حابارلاۋىنشا، نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ۆيندزور سارايىنىڭ ماڭىندا دونالد ترامپ پەن سوتتالعان سەكسۋالدىق قىلمىسكەر دجەففري ەپشتەيننىڭ سۋرەتى بار ۇلكەن باننەر ءىلىپ، كەيىنىرەك ولاردىڭ بىرنەشە سۋرەتىن قامال مۇنارالارىنىڭ بىرىنە پروەكسيالاعان. پوليتسيا ءتورت ادامدى قاماۋعا الدى.
ايتا كەتەيىك، 2018 -جىلى دونالد ترامپتىڭ ساپارىنا قارسى نارازىلىق اكسياسىنا ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ۇلى بريتانيا استاناسىندا 250 مىڭعا جۋىق ادام جينالعان.