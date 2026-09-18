ۇلتىم نەمىس بولسا دا، جۇرەگىم قازاق - ۆلاديسلاۆ ۆەبەر
استانا. قازاقپارات - ۇلتىم نەمىس بولسا دا، جۇرەگىم قازاق. استانا تۇرعىنى ۆلاديسلاۆ ۆەبەر وسىلاي دەيدى. ول بالالارعا نەمىس تىلىنەن ءدارىس وقيدى. ۆەبەر جۇمىستان بولەك، قوعامدىق ورتادا دا قازاقشا سويلەگەندى ءجون سانايدى.
ۆلاديسلاۆ ۆەبەر سولتۇستىك قازاقستانىڭ تۋماسى. بالالىق شاعى شوقان ءۋاليحانوۆ اۋدانىنىڭ مورتۋك اۋىلىندا ءوتتى. كەيىن كوكشەتاۋ قالاسىندا ەكى شەت ءتىلى ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الدى.
ۆلاديسلاۆ ۆەبەر، نەمىس ءتىلى مۇعالىمى:
- مەن قازىرگى تاڭدا استانا قالاسىندا تۇرامىن. ءوزىم بۇرىن كوكشەتاۋ قالاسىندا جۇمىس ىستەگەنمىن. سوندا ءبىلىم الدىم. №91 مەكتەپ- گيمنازياسىندا نەمىس ءتىلى ءپانى مۇعالىمى رەتىندە جۇمىس ىستەيمىن. وتكەندە كاسىبي باعدار بەرۋشى بولدىم. الايدا قازىر جاڭا جۇمىسقا كەتتىم. ونىمەن قوسا نەمىس ءتىلىن ۇيرەتەم. ويتكەنى ماعان بالالارمەن جۇمىس ىستەگەن وتە قىزىقتى.
بۇگىندە ۆلاديسلاۆ قازاقستانداعى نەمىستەر رەسپۋبليكالىق قوعامدىق ۇيىمىنىڭ قامقورشىلار كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى. وندا ەلدەگى نەمىس حالقىنىڭ باسىنان كەشكەن تاريحى مەن مادەنيەتى زەرتتەلەدى. كەيىپكەرىمىز وسى جۇمىستا ءجۇرىپ، قازاق ەلىنە دەگەن قۇرمەتىم ارتا ءتۇستى دەيدى.
ۆلاديسلاۆ ۆەبەر، نەمىس ءتىلى مۇعالىمى:
- قازاق ءتىلىن مەڭگەرۋدە قيىندىقتار بولعان جوق. ويتكەنى بۇل - بالا كەزىمنەن باستاپ قانعا سىڭگەن دۇنيە. ۋاقىت وتە كەلە تىلدەردى زەرتتەگەندە عانا ءتۇسىندىم. ءتىل ۇيرەنۋ وتە قيىن. سوندىقتان مەن مۇنداي مۇمكىندىكتى بالا كەزدەن پايدالانعانىما وتە ريزامىن.
ۆلاديسلاۆ جۇمىستا ارىپتەستەرىمەن قازاقشا سويلەسەدى. سەبەبى ول وسىلاي عانا ءتىل بايلىعىن ارتتىرىپ، جاڭا سوزدەر ۇيرەنۋگە بولادى دەيدى.
24.kz