ۇلتتىق ونكولوگيا ورتالىعى سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋ سانىن جىلىنا 180 گە دەيىن جەتكىزبەك
استانا. KAZINFORM - بيىل ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعىندا قان اۋرۋلارىنا شالدىققان 1,4 مىڭعا جۋىق پاتسيەنت ەم قابىلدادى. وسى كەزەڭدە 60 سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋ وتاسى جاسالىپ، تاعى 45 ەرەسەك پاتسيەنت دايىندىق ساتىسىندا تۇر.
ورتالىقتا قان جۇيەسى اۋرۋلارى بار ناۋقاستارعا حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەشەندى كومەك كورسەتىلەدى. وعان بولجامدىق قاۋىپتەردى انىقتاۋ، جوعارى دوزالى جانە رەسيديۆكە قارسى حيميوتەراپيا، سونداي-اق گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن ترانسپلانتاتتاۋ كىرەدى.
«ورتالىق قىزمەتىنىڭ 15 جىلىندا سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋدىڭ بارلىق تۇرلەرى - اۋتولوگيالىق، اللوگەندىك تۋىستىق، اللوگەندىك تۋىستىق ەمەس جانە گاپلويدەنتتىك ادىستەر ەنگىزىلدى. وسى ۋاقىت ىشىندە 800-گە جۋىق وپەراتسيا جاسالدى. 2025 -جىلى «تازا» ءۇي-جايلار بلوگىنداعى توسەك سانىن 15-تەن 21-گە دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل - حالىقارالىق ەڭ تومەنگى ستاندارت. وسىلايشا جىلىنا 180 وپەراتسيا جاساۋعا مۇمكىندىك تۋادى»، - دەدى ورتالىقتىڭ باسشىسى، ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ شتاتتان تىس باس گەماتولوگى، قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور ۆاديم كەمايكين باسپا ءسوز تۋرى بارىسىندا.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى - ەرەسەك پاتسيەنتتەرگە سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋ جۇرگىزەتىن ەلدەگى جالعىز مەديتسينالىق مەكەمە. قان جۇيەسىنىڭ قاتەرلى اۋرۋلارىنا شالدىققان پاتسيەنتتەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋعا زاماناۋي حيميوتەراپيا حاتتامالارى، جاڭا دارىلەر جانە ترانسپلانتاتتاۋ كورسەتكىشتەرىن كەڭەيتۋ مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ورتالىقتىڭ ۇيىمداستىرۋ- ادىستەمەلىك ءبولىمى ايماقتارداعى ونكوگەماتولوگيالىق ناۋقاستارعا ادىستەمەلىك جانە مەديتسينالىق قولداۋ كورسەتەدى. بۇل زاماناۋي ەمدەۋ تاسىلدەرىن ەنگىزۋگە، ەمدەۋ بارىسىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋگە، ونىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋعا جانە وڭىرلىك مەكەمەلەرمەن ساباقتاستىق ورناتۋعا سەپ بولادى.
دونور ىزدەۋ جۇمىسى الدىمەن پاتسيەنتتىڭ تۋىستارى اراسىنان باستالادى. ەگەر ۇيلەسىمدى ادام تابىلماسا، 2011 -جىلدان باستاپ ترانسفۋزيولوگيا عىلىمي- وندىرىستىك ورتالىعى بازاسىندا جۇمىس ىستەيتىن سۇيەك كەمىگى دونورلارىنىڭ ۇلتتىق تىركەلىمى قولدانىلادى.
قازىرگى تاڭدا تىركەلىمدە 13 مىڭنان استام الەۋەتتى دونور بار. وسى بازانىڭ كومەگىمەن، سونىڭ ىشىندە رەسەي مەن يتاليادان كەلگەن پاتسيەنتتەرگە دە 19 تۋىستىق ەمەس ترانسپلانتاتتاۋ وتاسى جاسالدى. 2024 -جىلى العاش رەت HLA- تيپتەۋ بويىنشا تولىق سايكەس كەلەتىن دونور قازاقستاننان تابىلىپ، ول يتاليا ازاماتىنا كومەكتەستى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 18 بەن 45 جاس ارالىعىنداعى جانە سالماعى 50 كەلىدەن اساتىن كەز كەلگەن ساۋ ادام دونور بولا الادى. افەرەز ادىسىمەن الىناتىن ءدىڭ جاسۋشالارى قاۋىپسىز، اۋىرتپالىقسىز جانە ادام دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرمەيدى.
بۇگىندە قازاقستاندا ونكوگەماتولوگيالىق دەرتكە شالدىققان 13 مىڭنان استام ادام ەسەپتە تۇر. جىل سايىن 2,5 مىڭعا جۋىق جاڭا جاعداي تىركەلەدى. سۇيەك كەمىگىن ترانسپلانتاتتاۋ - اۋىر قان اۋرۋلارىن ەمدەۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى ادىستەرىنىڭ ءبىرى، ال بۇل باعىتتىڭ دامۋى ەلىمىزدە ادام ءومىرىن ساقتاۋدىڭ باستى تەتىگىنە اينالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا بىردەن 24 بالاعا وتا جاسالدى.