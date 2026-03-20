ۇلتتىق سپورت - ۇلت رۋحىنىڭ ۇستىنى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا اتاپ وتىلەتىن ۇلتتىق سپورت كۇنى - قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى ويىندارىن دارىپتەپ، تاريحي-مادەني مۇراسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى داتا. بۇل مەرەكە اياسىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلىپ، بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
ۇلتتىق سپورت - تەك جارىس ەمەس، ول ۇلتتىڭ بولمىسىن، دۇنيەتانىمىن جانە رۋحاني قۇندىلىقتارىن ايقىندايتىن ماڭىزدى سالا. وسى ورايدا ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى، اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار مەن الداعى جوسپارلار تۋرالى «ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرى ورتالىعى» ر م ق ك سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى سامىرات ابدىراحمانمەن سۇحباتتاسقان ەدىك.
- ەلىمىزدە ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى قانداي؟
- ەلىمىزدە ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى ستراتەگيالىق تۇرعىدان جوعارى باعالانادى جانە ول بىرنەشە نەگىزگى باعىتتى قامتيدى.
بىرىنشىدەن، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى - حالىقتىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىنىڭ اجىراماس بولىگى. كوكپار، بايگە، قازاق كۇرەسى، اسىق اتۋ سياقتى ءداستۇرلى ويىندار عاسىرلار بويى قالىپتاسىپ، ۇلتتىڭ تۇرمىس- تىرشىلىگىمەن، دۇنيەتانىمىمەن تىعىز بايلانىستا دامىعان. سوندىقتان ولاردى جاڭعىرتۋ مەن دامىتۋ - ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ جانە ولاردى كەيىنگى ۇرپاققا جەتكىزۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى.
ەكىنشىدەن، ۇلتتىق سپورت جاستار اراسىندا وتانسۇيگىشتىك رۋحتى قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى. ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرىمەن اينالىسۋ ارقىلى جاس ۇرپاق ءوز حالقىنىڭ تاريحىن، مادەنيەتىن قۇرمەتتەۋدى ۇيرەنەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ۇلتتىق بىرەگەيلىكتىڭ نىعايۋىنا اسەر ەتەدى.
ۇشىنشىدەن، ۇلتتىق سپورت حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن جاقسارتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ ارقىلى سالاۋاتتى ءومىر سالتى كەڭىنەن ناسيحاتتالىپ، قوعامداعى دەنە بەلسەندىلىگى ارتادى. بۇل - ۇلت دەنساۋلىعىن نىعايتۋدىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنىڭ ءبىرى.
تورتىنشىدەن، ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋ ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىرگى تاڭدا قازاقتىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى الەمدىك ارەنادا تانىلا باستادى، ءتۇرلى حالىقارالىق جارىستار ۇيىمداستىرىلىپ، شەتەلدىك سپورتشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. بۇل قازاقستاندى بىرەگەي مادەنيەتى بار مەملەكەت رەتىندە تانىتۋعا ىقپال ەتەدى.
سونىمەن قاتار ۇلتتىق سپورت تۋريزم سالاسىنىڭ دامۋىنا دا وڭ اسەرىن تيگىزەدى. ءىرى جارىستار مەن فەستيۆالدەر شەتەلدىك تۋريستەردى تارتىپ، ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسادى.
تۇيىندەي ايتساق، ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋ - تەك دەنە شىنىقتىرۋ سالاسىن جەتىلدىرۋ عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ۇلتتىق رۋحتى كوتەرۋ، مادەني مۇرانى ساقتاۋ، جاستار تاربيەسى مەن ەلدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى مەملەكەتتىك مىندەت.
- ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋ باعىتىندا قانداي شارالار اتقارىلىپ جاتىر، قانداي جوسپارلار بار؟
- قازىرگى تاڭدا بۇل باعىتتا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بىرىنشىدەن، مەملەكەت تاراپىنان سپورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە ءبىرقاتار سپورت نىساندارى سالىندى. مىسالى، 2023 -جىلى شىمكەنت قالاسىندا جاڭا يپپودروم اشىلسا، بيىل 21-ناۋرىزدا تۇركىستان قالاسىندا جاڭا نىساندار ىسكە قوسىلىپ جاتىر. بۇل ۇلتتىق سپورتپەن اينالىسۋعا حالىقتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكىنشىدەن، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا ءتۇرلى جارىستار مەن ءىس-شارالار تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى. ەلىمىزدە جىل سايىن جۇزدەگەن سپورتتىق ءىس-شارا وتكىزىلىپ، ونىڭ ىشىندە قازاق كۇرەسى، اسىق اتۋ، كوكپار، ءداستۇرلى ساداق اتۋ سياقتى ۇلتتىق ويىندارعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
ۇشىنشىدەن، كادر دايارلاۋ ماسەلەسىنە نازار اۋدارىلىپ جاتىر. جاتتىقتىرۋشىلاردى دايارلاۋ، ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك مارتەبەسىن كوتەرۋ باعىتىندا ناقتى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.
الداعى جوسپارلاردىڭ قاتارىندا ۇلتتىق سپورتتى حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل - ۇلتتىق ويىنداردى الەمدىك ارەناعا شىعارۋ، حالىقارالىق جارىستار وتكىزۋ جانە شەتەلدىك قاتىسۋشىلاردى تارتۋ ارقىلى جۇزەگە اسادى.
سونداي-اق اۋىلدىق جەرلەردە ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى. ارنايى الاڭدار سالۋ، جارىستار ۇيىمداستىرۋ ارقىلى اۋىل جاستارىن سپورتقا تارتۋ كوزدەلگەن.
بيىل قىرعىزستاندا 30-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەتىن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا جان- جاقتى دايىندىق جۇرگىزۋ دە نەگىزگى جوسپارلاردىڭ ءبىرى.
- ۇلتتىق سپورتپەن اينالىساتىن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى قانشا؟
- قازاقستاندا ۇلتتىق سپورتقا قىزىعۋشىلىق جوعارى دەڭگەيدە. قازىرگى ەسەپ بويىنشا 640674 ادام ادام تۇراقتى تۇردە ۇلتتىق سپورتپەن شۇعىلدانادى.
سپورت تۇرلەرى بويىنشا: توعىزقۇمالاقپەن – 203023، قازاق كۇرەسىمەن - 157475، اسىق اتۋمەن – 107070، كوكپارمەن - 90132 ادام اينالىسادى. سونىمەن قاتار بايگە، اۋدارىسپاق، جەكپە-جەك، ءداستۇرلى ساداق اتۋ، تەڭگە ءىلۋ، جامبى اتۋ، قۇسبەگىلىك سياقتى سپورت تۇرلەرى دە دامىپ كەلەدى.
- ۇلتتىق سپورت كۇنى قانداي جارىستار وتەدى؟
- ۇلتتىق سپورت كۇنى اياسىندا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندە ءتۇرلى جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
استانا قالاسىندا 20-ناۋرىز كۇنى «ناۋرىز-2026» مەيرامىن مەرەكەلەۋ اياسىندا ۇلى دالا ويىندارى وتەدى. بۇل شارادا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن وتباسىلىق ەستافەتالار ۇيىمداستىرىلىپ، ءار مەكەمەدەن بەس وتباسى قاتىسادى.
سونىمەن قاتار اسىق اتۋ، بەس اسىق، ساداق اتۋ، توعىزقۇمالاق سياقتى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار وتكىزىلەدى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى