ۇلتتىق رەيتينگكە ىلىنبەگەن ۋنيۆەرسيتەتتەر قارجىلاندىرۋدان قاعىلادى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - ۋنيۆەرسيتەتتەر بويىنشا ۇلتتىق رەيتينگ جاريالانادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ماجىلىسىندە جوعارى ءبىلىمدى كادرلاردى دايارلاۋ تاقىرىبىنا ارنالعان ۇكىمەت ساعاتىندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- بىرنەشە جىل بۇرىن ساپاسىز ۋنيۆەرسيتەتتەردى قىسقارتۋ جۇمىسى باستالعان ەدى. بۇل جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىرمىز، ياعني اقتوبەدە، شىمكەنتتە، اتىراۋدا ساپاسىز ءبىلىم بەرىپ جاتقان ج و و-لاردىڭ ليتسەنزياسى جويىلدى. وسى جىلدان باستاپ ءتيىستى تالاپتار زاڭناماعا ەنگىزىلدى. بيىلدان ۇلتتىق رەيتينگ ەنگىزىلەدى، العاش رەت ونى وسى جىلى جاريالايمىز. بىلتىر ونى پيلوتتىق فورماتتا وتكىزدىك، - دەدى ساياسات نۇربەك دەپۋتاتتار ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى وزگەرىستەرگە جەكەمەنشىك ۋنيۆەرسيتەتتەر ۇرەيمەن قارايدى.
- وسىنداي قادامعا باردىق. ەندى مەملەكەتتىك گرانت پەن تاپسىرىس ۇلتتىق رەيتينگپەن ۇشتاستىرىلادى. رەيتينگكە ىلىكپەگەن، حالىقارالىق فورماتتا جۇمىس ىستەمەيتىن، ينۆەستيتسيا قۇيمايتىن، زەرتحانالار قۇرمايتىن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە قارجىلاندىرۋ مۇلدەم توقتاتىلادى. سوندىقتان بىرتىندەپ نارىقتىق ۇستانىمدار قوسىلادى. رەيتينگ مالىمەتتەرى اتا-انالارعا، تالاپكەرلەرگە كەڭىنەن تاراتىلادى، - دەدى مينيستر.