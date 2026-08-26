«ۇلتتىق قور - بالالارعا»: 7 ميلليون بالانىڭ ەسەپشوتىنا اقشا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعالى 7 ميلليونعا جۋىق قازاقستاندىق بالانىڭ ەسەپشوتىنا قاراجات اۋدارىلدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل باستامانى بالالاردى قولداۋ باعىتىنداعى ەلىمىزدىڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى دەپ اتادى.
پرەزيدەنت بالالاردى قورعاۋ جانە ولاردىڭ جان-جاقتى دامۋى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ - اسا ماڭىزدى مىندەت ءارى مەملەكەت ساياساتىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتىڭ ءبىرى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- يۋنيسەف قازاقستاننىڭ وسى سالادا ورتالىق ازيا ەلدەرىنە عانا ەمەس، ەۋروپاداعى ءبىرقاتار مەملەكەتكە ۇلگى بولا الاتىنىن مالىمدەپ وتىر. بۇل حالىقارالىق ۇيىمعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. شىن مانىندە، ءبىز بۇل باعىتتا كوپ جۇمىس اتقاردىق. 2024-جىلدان بەرى «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى اياسىندا 7 ميلليونعا جۋىق بالانىڭ ەسەپشوتىنا قاراجات اۋدارىلدى، - دەدى ق. توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2024-جىلى - 695,5 ميلليون دوللار، 2025-جىلى - 888,8 ميلليون دوللار، 2026-جىلى - 901,7 ميلليون دوللار قاراجات اۋدارىلعان.
- بۇل جۇمىس ەلىمىزدىڭ ۇلكەن جەتىستىگى ەكەنى ءسوزسىز. كوپتەگەن مەملەكەت بالالارعا ارنالعان وسىنداي اۋقىمدى قولداۋ ساياساتىن جۇرگىزە الماي وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى جۇزەگە اسىرىلا باستادى. بۇل قۇجاتتا وسكەلەڭ ۇرپاقتى قولداۋعا ارنالعان شارالاردىڭ ءبارى كورىنىس تاپتى.
بارلىق ايماقتا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارمالارى، سونداي-اق، پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارى قۇرىلدى. بۇعان قوسا، ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى قارقىندى دامىپ كەلەدى.
- ءبىراق شەشىمىن تاپپاعان تۇيتكىلدەر دە بار. ماسەلەن، اقپاراتتىڭ شامادان تىس كوبەيىپ كەتۋى قوعامعا، سونىڭ ىشىندە جاس ۇرپاققا كەرى اسەرىن تيگىزە باستادى. مۇنداي احۋال ازاماتتاردىڭ جۇمىس قابىلەتىن تومەندەتەدى. بۇل، اسىرەسە، بولمىس- ءبىتىمى ەندى قالىپتاسىپ كەلە جاتقان بالالار ءۇشىن وتە قاۋىپتى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىنعا الدى.