ۇلتتىق قور - بالالارعا: 2025 -جىلدىڭ تولەمدەرى ەسەپشوتتارعا قاشان تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - 1-قاڭتارىنداعى جاعداي بويىنشا 2024 -جىلعى 1- اقپاننان باستاپ «ب ج ز ق» ا ق نىسانالى جيناق الۋ بويىنشا 205505 ءوتىنىشتى ورىندادى.
جالپى سوماسى 31,61 ميلليون ا ق ش دوللارىنان استام قاراجات ۋاكىلەتتى وپەراتورلارعا اۋدارىلدى. ولار، ءوز كەزەگىندە، قاراجاتتى 18 جاسقا تولعان ءوتىنىش بەرۋشى ازاماتتاردىڭ بانكتىك شوتتارىنا ەسەپتەيدى.
ونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا 19,69 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 127445 ءوتىنىش، ءبىلىم بەرۋ اقىسىن تولەۋ ءۇشىن 11,92 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 78060 ءوتىنىش قاناعاتتاندىرىلدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، نىسانالى جيناقتاردى الۋشى بارلىق سومانى نەمەسە ونىڭ ءبىر بولىگىن عانا پايدالانۋعا قۇقىلى، پايدالانىلماعان سوما نىسانالى جيناقتاۋ شوتىندا قالادى.
تۇرعىن ءۇيدى جاقسارتۋعا ارنالعان قاراجاتتى پايدالانۋدىڭ ەڭ تانىمال قوسالقى ماقساتتارى:
ودان ءارى جيناقتاۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جيناقتارىنداعى سالىمدى تولىقتىرۋ (19,27 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 124490 ءوتىنىش ورىندالدى)، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزىن الۋ ءۇشىن باستاپقى جارنانى ەنگىزۋ - 145,39 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 999 ءوتىنىش، ازاماتتىق- قۇقىقتىق مامىلەلەر بويىنشا مەنشىككە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ (تۇپكىلىكتى ەسەپ ايىرىسۋ) - 108,64 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 757 ءوتىنىش.
ءبىلىم بەرۋ اقىسىن تولەۋ شەڭبەرىندەگى ەڭ تانىمال قوسالقى ماقساتتار:
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنە ۇلەستەرمەن (ءاربىر اكادەميالىق كەزەڭ نەمەسە وقۋ جىلى ءۇشىن) نەمەسە تولىق كولەمدە ءبىر مەزگىلدە (بۇكىل وقۋ مەرزىمى ءۇشىن) اقى تولەۋ (11,03 ميلليون ا ق ش دوللارىنا 71025 ءوتىنىش ورىندالدى)، ءبىلىم بەرۋگە جيناقتاۋ سالىمى تۋرالى شارت بويىنشا ءبىلىم بەرۋگە جيناقتاۋ سالىمىن تولىقتىرۋ (608,47 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 4 933 ءوتىنىش ورىندالدى)، شەتەلدىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنە ۇلەستەرمەن (ءاربىر اكادەميالىق كەزەڭ نەمەسە وقۋ جىلى ءۇشىن) نەمەسە تولىق كولەمدە ءبىرجولعى (بۇكىل وقۋ مەرزىمى ءۇشىن) اقى تولەۋگە (228,32 مىڭ ا ق ش دوللارىنا 1706 ءوتىنىش ورىندالدى) تولەم جاساۋ.
ەسەپتى 2025 -جىلعى نىسانالى تالاپتار، سونداي-اق، ينۆەستيتسيالىق كىرىس نىسانالى تالاپتارعا قاتىسۋشىلارعا 2026 -جىلدىڭ 1 -اقپانىنا دەيىن كەشىكتىرىلمەي ەسەپتەلەدى.
بۇل رەتتە 2008 -جىلى تۋعان، 2026 -جىلى 18 جاسقا تولاتىن قازاقستاندىقتاردىڭ نىسانالى جيناقتاۋ شوتتارىنا نىسانالى جيناقتاردى ەسەپتەۋ دە 2026 -جىلدىڭ 1- اقپانىنا دەيىن كەشىكتىرىلمەي جۇزەگە اسىرىلادى.
«ۇلتتىق قور - بالالار» باعدارلاماسى بويىنشا تۇراقتى تۇردە جاسالاتىن ەسەپتەر enpf.kz سايتىنا ورنالاستىرىلادى.