ۇلتتىق قۇرىلتاي: پرەزيدەنت باستامالارى نيۋ-دەليدەگى كونفەرەنسيادا تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM — ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميستسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ باستاعان دەلەگاتسيا ءۇندىستان استاناسى نيۋ-دەليدە ءوتىپ جاتقان دەموكراتيا جانە سايلاۋدى باسقارۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان حالىقارالىق كونفەرەنسياعا قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شارانى ءۇندىستاننىڭ سايلاۋ كوميسسياسى مەن ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى بايقاۋشى مارتەبەسىنە يە، سونداي-اق ەۋروپالىق وداقتىڭ ماڭىزدى جوبالارى بويىنشا سەرىكتەسى سانالاتىن دەموكراتيا مەن سايلاۋعا جاردەمدەسۋ جونىندەگى حالىقارالىق ينستيتۋتپەن (International IDEA) بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
نۇرلان ءابدىروۆ كونفەرەنسيا اياسىندا سايلاۋ ورگاندارى باسشىلارىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىندا، سونداي-اق «تاۋەلسىز جانە كاسىبي سايلاۋدى باسقارۋ ورگاندارى - تۇراقتى دەموكراتيا ءۇشىن» اتتى جاھاندىق تاقىرىپتىق سەسسيادا بايانداما جاسادى.
قىرىق ءۇش ەلدەن كەلگەن ارىپتەستەرىنە ارناعان سوزىندە ق ر و س ك ءتوراعاسى «قازاقستاننىڭ سايلاۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ: سايلاۋ ورگاندارىن كاسىبيلەندىرۋ» تاقىرىبىنداعى بايانداماسىن تانىستىردى. وندا 2022 -جىلى پرەزيدەنت ق. ك. توقايەۆ باستاماشى بولعان كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار اياسىنداعى سايلاۋ جۇيەسىنىڭ ترانسفورماتسياسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ەلدە سايلاۋ جۇيەسى مەن وكىلدى بيلىك ورگاندارىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبى جاڭعىرتىلدى. اۋىل اكىمدەرى كورپۋسىنىڭ جاڭارۋى ماڭىزدى كەزەڭ بولدى.
- ەۋروپا، امەريكا، ازيا جانە وزگە دە ەلدەردىڭ سايلاۋ ورگاندارى باسشىلارىمەن وتكەن كەزدەسۋلەر مەن تانىستىرىلىمدار بارىسىندا نۇرلان ءابدىروۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ v ۇلتتىق قۇرىلتايدا سويلەگەن ءسوزىنىڭ نەگىزگى تۇجىرىمدارىن اۋديتوريانىڭ نازارىنا ۇسىندى. قاتىسۋشىلار ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىن ودان ءارى دامىتۋ باسىمدىقتارى، ءبىرپالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ جوسپارلارى، مەملەكەتتىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن نىعايتۋ باعىتتارى تۋرالى جان-جاقتى اقپارات الدى. كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرۋ جانە نەگىزگى زاڭعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر جوباسىن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋ تۋرالى شەشىم دە زور قىزىعۋشىلىق تۋدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
حالىقارالىق كونفەرەنسيا جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر، ق ر و س ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سايلاۋ ۇيىمداستىرۋشىلارىن ەلەكتورالدى وقىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى» تاقىرىبىندا بايانداما جاسايدى.
بۇدان بۇرىن ساياساتتانۋشى ازامات بايعاليەۆ مەملەكەت باسشىسى ۇسىنعان رەفورمالار ءىس جۇزىندە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا الىپ كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.