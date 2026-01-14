ۇلتتىق قۇرىلتاي قوعامدى اشىق پىكىر الماسۋعا بىرىكتىرەتىن الاڭعا اينالدى - عازيز ابىشيەۆ
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتاي ستراتەگيالىق ماسەلەلەردى كەڭ اۋقىمدا تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءتيىمدى ديالوگ الاڭى رەتىندە قالىپتاستى. بۇل تۋرالى ساياسي شولۋشى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى عازيز ابىشيەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساياساتتانۋ عىلىمىندا «دەليبەراتيۆتى دەموكراتيا» دەپ اتالاتىن ۇعىم بار. بۇل - ساياسي باسەكەدەن تىس، قوعامنىڭ ءتۇرلى توپتارىن ەل دامۋىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەردى تالقىلاۋعا تارتاتىن تەتىك.
- مۇنداي كەڭەسشى فورماتتاعى ينستيتۋتتار كوپتەگەن ەلدە بار. ماسەلەن، فرانسياداعى ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كەڭەس، رەسەيدەگى قوعامدىق پالاتا، قىرعىزستانداعى قۇرىلتاي نەمەسە كاناداداعى ۇقساس قۇرىلىمداردى ايتۋعا بولادى. زاڭ شىعارۋشى ورگاندار پارتيالىق ءتارتىپ پەن ساياسي تارتىس ۇستىندە جۇمىس ىستەيتىندىكتەن، ولاردا بەلگىلى ءبىر «ساياسي ويىن ەرەجەلەرى» قالىپتاسادى. ال وكىلەتتىك بيلىگى جوق كەڭەسشى الاڭدار پىكىر الماسۋعا ەركىندىك بەرىپ، قوعامداعى ءتۇرلى توپتاردى جاقىنداستىرادى، - دەدى عازيز ابىشيەۆ.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قازاقستانداعى ۇلتتىق قۇرىلتاي ءدال وسى ميسسيانى اتقارىپ وتىر.
ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقپەن بايلانىس ورناتاتىن جولداۋلار، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ سەسسيالارى، پارتيا سەزدەرى فورماتتارىنىڭ ىشىندە ۇلتتىق قۇرىلتاي ەرەكشە ورىن الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرىلتايدىڭ تاريحي ءمانى بار. قۇرىلتاي - ەلدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن وكىلدەر جينالاتىن الاڭ. پرەزيدەنت ءدال وسى جەردە ەل دامۋىنا قاتىستى ستراتەگيالىق باستامالارىن تىكەلەي جاريالاي الادى، - دەدى ول.
الداعى قۇرىلتاي وتىرىسىندا كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەر، سونىڭ ىشىندە ساياسي رەفورمالار دا تالقىلانۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
- كوپشىلىك تەك پلەنارلىق وتىرىستى جانە پرەزيدەنتتىڭ ءسوزىن كورەدى. الايدا ودان الدىن ەكى كۇن بويى سەكتسيالىق جۇمىستار وتەدى. ايماقتاردان كەلگەن دەلەگاتتار اشىق ميكروفون فورماتىندا، ەش شەكتەۋسىز پىكىر الماسادى. وسىنداي مازمۇندى تالقىلاۋلار بارىسىندا قوعامدىق كونسەنسۋس (كەلىسسوزدەر بارىسىندا قانداي ءدا بىر ماسەلە بويىنشا داۋىس بەرۋسىز ورتاق شەشىمگە كەلۋ - رەد.) قالىپتاسادى. ءتىپتى، وسى الاڭدا پارلامەنتتىك رەفورما نۇسقاسى شەشىلۋى مۇمكىن، - دەدى ساياسي ساراپشى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ كەزەكتى وتىرىسىن 20-قاڭتاردا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جازعان ەدىك.