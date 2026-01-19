ۇلتتىق قۇرىلتاي: بۇگىن جۇمىس سەكسيالارىنىڭ وتىرىسى باستالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىزىلوردادا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ سەكسيالارىنىڭ وتىرىسى باستالادى.
اتاپ ايتقاندا، 20-قاڭتار كۇنى قىزىلوردا قالاسىندا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسى وتەدى. وتىرىسقا مەملەكەت باسشىسى، تانىمال مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، ساياسي پارتيالاردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتوردىڭ، بيزنەس-قاۋىمداستىقتاردىڭ، ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتىڭ جانە وبلىستاردىڭ قوعامدىق كەڭەستەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
ال 19-قاڭتار كۇنى 4 جۇمىس سەكسياسىنىڭ وتىرىسى وتەدى:
- «ازاماتتىق قوعام»؛
- «مادەنيەت. ونەر. رۋحانيات»؛
- «الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ»؛
- «ءبىلىم جانە عىلىم».
ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى سەرىك اقىلبايدىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزىلوردا قالاسىندا وتەتىن بەسىنشى وتىرىسىنا دايىندىق قارقىنى وتە جاقسى.
- بۇعان دەيىن وتكەن ءتورت قۇرىلتايدا كوتەرىلگەن تاقىرىپتار بويىنشا ءبىرقاتار زاڭ قابىلدانىپ، ءبىراز ماسەلە شەشىلدى. ال 20-قاڭتاردا وتەتىن بەسىنشى وتىرىستا پارلامەنتتى رەفورمالاۋ تاقىرىبى قارالادى دەپ ويلايمىن. قۇرىلتاي اياسىندا قۇقىقتىق اعارتۋ ماسەلەسى تۋرالى سويلەۋىم مۇمكىن. جالپى بيىلعى وتىرىس جىلداعىدان ەرتەرەك وتكەلى جاتىر جانە وعان قىزۋ دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى س. اقىلباي.
ال ءماجىلىس دەپۋتاتى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى سەرگەي پونوماريەۆتىڭ پايىمىنشا، ۇلتتىق قۇرىلتاي قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋدىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالدى. ونىڭ اياسىندا قالا مەن اۋىل تۇرعىندارىن ناقتى الاڭداتاتىن تاقىرىپتار كوتەرىلەدى.
- ۇلتتىق قۇرىلتايدا اركىمنىڭ اشىق ءارى ناقتى سويلەۋىنە مۇمكىندىگى بار سەنىم كەڭىستىگى قالىپتاستى. وندا ءتۇرلى تاقىرىپتار كوتەرىلەدى، ياعني سىرتقى جانە ىشكى ساياسات، مەملەكەتتىلىك، كوممۋنالدىق باعىت، سونداي-اق باسقا دا كەز كەلگەن ماسەلە قارالادى، - دەدى دەپۋتات.
وسى ورايدا ول تالقىلانعان ماسەلەلەرگە قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەر جاسالىپ، زاڭ جوبالارى ازىرلەنىپ جاتقانىن ەسكە سالدى. قۇرىلتاي مۇشەلەرى كوتەرگەن وزەكتى تاقىرىپتاردىڭ بارلىعى نازاردان تىس قالمايدى.
- بەسىنشى وتىرىستا جاساندى ينتەللەكت جانە ونىمەن بايلانىستى ماسەلەلەر، سيفرلاندىرۋ تۋرالى ءسوز قوزعالادى دەپ سانايمىن. سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىك ءتىلدى جاڭا تاسىلدەرمەن، ءتىپتى ستاندارتتى ەمەس ادىستەرمەن ۇيرەنۋ تۋرالى ۇسىنىستار بولادى دەپ ويلايمىن. ارينە، قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالمايدى... اتاپ ايتقاندا، جۇمىس وتە اۋقىمدى. پارلامەنتتىك رەفورما تاقىرىبىن تالقىلايتىنىمىزعا سەنىمدىمىن. جالپى، قۇرىلتاي مۇشەلەلەرىنىڭ كوكەيىندە جۇرگەن وسى ماسەلەلەر جان-جاقتى قارالادى دەگەن ويدامىن، - دەدى س. پونوماريەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسى وتەتىن كۇندى بەلگىلەدى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 14 -ناۋرىزدا بۋرابايدا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسى ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدا قوزعاعان نەگىزگى جايتتارمەن سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.
وسىعان دەيىن ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا قانداي زاڭدار قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.