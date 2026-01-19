ۇلتتىق قۇرىلتاي 16 زاڭنىڭ قابىلدانۋىنا ىقپال ەتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى، ساياساتتانۋشى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى سامات نۇرتازا «Jibek joly» راديوسىنا سۇحبات بەرىپ، قۇرىلتايدىڭ تاريحي جانە ساياسي ماڭىزى، كۇتىلەتىن شەشىمدەر مەن ايماقتىق كۇن ءتارتىبى تۋرالى پىكرىن ءبىلدىردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق قۇرىلتاي - ءارتۇرلى الەۋمەتتىك توپ وكىلدەرىنىڭ پرەزيدەنتكە تىكەلەي ءۇن قاتۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن الاڭ جانە ونىڭ قۇرامىندا قوعامنىڭ بارلىق سالاسىنىڭ وكىلى بار. قازىرگى كەزەڭدە مۇنداي الاڭ وتە قاجەت.
- كەيدە قاراپايىم ازامات - جۋرناليست بولسىن، شاحتەر بولسىن، مۇعالىم نە دارىگەر بولسىن، ءوز ماسەلەسىن جوعارى دەڭگەيگە جەتكىزۋ ءۇشىن ۇزاق بيۋروكراتيالىق جولدان وتۋگە ءماجبۇر. الدىمەن باس دارىگەرگە، ودان ورىنباسارعا، اكىمدىككە، ارى قاراي تاعى ءتۇرلى دەڭگەيلەرگە بارادى. بۇل ۋاقىتتى دا، كۇشتى دە الادى. ال ۇلتتىق قۇرىلتايدا قاراپايىم ازامات پەن پرەزيدەنتتىڭ اراسىندا، شىن مانىندە، ءبىر عانا ادام بار. ول - قۇرىلتاي مۇشەسى، سول سالانىڭ وكىلى. مىسالى، اۋىلداعى قاراپايىم دارىگەر قۇرىلتاي مۇشەسى بولىپ وتىرعان دارىگەرگە ءوز ماسەلەسىن جولداسا، ول ونى كوتەرۋگە مورالدىق تۇرعىدان مىندەتتى، - دەدى س. نۇرتازا.
پرەزيدەنت جىلىنا ءبىر رەت ارنايى ۋاقىت ءبولىپ، ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندە - جەزقازعان، تۇركىستان، ەندى مىنە، قاسيەتتى قىزىلوردا جەرىندە قۇرىلتاي وتكىزەدى. سىر بويىنا كەلىپ، قوعامداعى تۇيتكىلدى، كەيىنگە قالدىرۋعا بولمايتىن ماسەلەلەردى تىكەلەي تىڭداپ، نازارعا الادى.
- ەڭ الدىمەن، بۇل - تاريحي داتا. قىزىلوردا قالاسىنىڭ قازاقستان استاناسى بولعانىنا بيىل 100 جىل تولىپ وتىر. سىر بويىنداعى بۇل قالا - وتە ەرەكشە، تازا ءارى كورىكتى قالالاردىڭ ءبىرى. ءتىپتى جەكە پىكىرىمشە، ەلىمىزدەگى ەڭ تازا ءۇش قالانىڭ قاتارىنا كىرەدى. سوندىقتان دا قىزىلوردانىڭ تاڭدالۋى - وتە ورىندى شەشىم. ونىڭ ۇستىنە، پرەزيدەنتتىڭ كەلۋى قىزىلوردا حالقىنىڭ دا ەڭسەسىن كوتەرىپ، ءوڭىر ءۇشىن ماڭىزدى ماسەلەلەر وڭ شەشىمىن تابادى دەگەن سەنىم بار، - دەدى دەپۋتات.
ءماجىلىس وكىلىنىڭ پىكىرىنشە، قۇرىلتايدا پارلامەنتتىك رەفورما تاقىرىبى كوتەرىلەدى. قوعامدا وسى رەفورماعا بايلانىستى جاڭا باستامالار، جاڭا ۇسىنىستار ايتىلا ما دەگەن ۇلكەن ءۇمىت پەن قىزىعۋشىلىق بار.
- پرەزيدەنتتەن بۇل جولى قوعام وتە كوپ جاڭالىق كۇتىپ وتىر. اسىرەسە رەفەرەندۋم بولا ما، بولماي ما، ءبىر پالاتالى پارلامەنت ماسەلەسى، سونداي- اق باسقا دا جاڭا باستامالار ايتىلادى دەگەن ءۇمىت بار. سوندىقتان شەشۋشى ساتكە دە از عانا ۋاقىت قالدى دەپ ويلايمىن. وعان قوسا، بولاشاق ۇرپاقتى قورعاۋ، ناشاقورلىققا، لۋدومانياعا قارسى كۇرەس جانە جاستاردىڭ يدەولوگياسى ماسەلەسى بار، - دەپ اتاپ ءوتتى سامات نۇرتازا.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق قۇرىلتاي ءتورت رەت ءوتىپ، 16 زاڭنىڭ قابىلدانۋىنا ىقپال ەتكەن. مىسال رەتىندە لۋدومانيا ماسەلەسىن ايتۋعا بولادى. ءبىر كەزدە مەكتەپتەردىڭ ماڭىندا قۇمار ويىنداردى جارنامالايتىن بيلبوردتار تۇرعان ەدى، قازىر ولاردىڭ ءبارى الىنىپ تاستالدى. سول سياقتى ناشاقورلىققا قارسى كۇرەس اياسىندا ۆەيپ ماسەلەسى كوتەرىلدى. ءقازىر ۆەيپ ساتاتىن دۇكەندەرگە قاتىستى دا قاتاڭ شەكتەۋلەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، 20-قاڭتار كۇنى قىزىلوردا قالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسى وتەدى.