ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى بەلگيامەن ماتچتاعى سەنساتسيا جايلى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM — قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋىن ەۋروپانىڭ مىقتى كوماندالارىنىڭ ءبىرى — بەلگياعا قارسى ءوز الاڭىندا تەڭ ناتيجەمەن اياقتادى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
«استانا ارەنادا» وتكەن ويىن 1:1 ەسەبىمەن اياقتالدى. قازاقستان قۇراماسى ماتچتىڭ سوڭعى ون مينۋتتان استام ۋاقىتىن ءبىر ويىنشى جەتىسپەي ويناسا دا، تەڭ ناتيجەنى ساقتاپ قالدى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ ماتچقا قورىتىندى جاسادى.
— ىرىكتەۋ اياقتالدى، ءبىز ءبىر ۇپاي الدىق جانە ناتيجەگە رازىمىز. ماتچتىڭ قانشالىقتى اۋىر بولعانىن ءبارى كوردى. بەلگياعا الەم چەمپيوناتىنا شىعۋ ءۇشىن جەڭىس قاجەت ەدى، قىسىم دا سەزىلدى. ءبىراق جىگىتتەرگە «العىس» ايتقىم كەلەدى، بارىنە توتەپ بەردى، — دەدى بايسۋفينوۆ.
باپكەر يسلام چەسنوكوۆتىڭ الاڭنان قۋىلعان ساتىنە دە جەكە توقتالدى.
— بۇل ەپيزودتى مۇقيات قاراپ شىعۋ كەرەك. ماتچ سوڭىندا ءبىزدىڭ ويىنشىمىز دا سوققى الدى. ءبىراق تورەشىنىڭ شەشىمى — ولاردىڭ جۇمىسى، — دەدى ول.
ءبىرىنشى تايمدا قازاقستان قۇراماسى داستان ساتپايەۆتىڭ ناقتى سوققىسىنىڭ ارقاسىندا ەسەپتە العا شىقتى. ەكىنشى تايمنىڭ باسىندا بەلگيالىقتار تارازى باسىن تەڭەستىردى — گولدىڭ اۆتورى حانس ۆاناكەن. قىزىل كارتوچكا مەن قارسىلاستىڭ قىسىمىنا قاراماستان، قازاقستان قۇراماسى ەسەپتى ساقتاپ قالدى جانە رەسمي كەزدەسۋلەردەگى جەڭىلمەگەن سەرياسىن ءۇش ويىنعا دەيىن ۇزارتا الدى.