ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك: قازاقستاندا قوس ازاماتتىققا قاتىستى جازا كۇشەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلىمىزدە قوس ازاماتتىققا قاتىستى دەرەكتەرگە جازانى كۇشەيتۋ ۇسنىسىنىسىن تالقالاۋعا دايىن. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆو باسشىسى ەرجان سادەنوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى ەلىمىزدىڭ كونستيتۋتسياسىندا قوس ازاماتتىققا تىيىم سالىنعانىن ايتا كەلە، الايدا ەلىمىزدەگى كەيبىر ادامدار باسقا ەلدىڭ ازاماتتىعىن العانىن جاسىرىپ جۇرگەنىن ەسكە سالدى. وسى ورايدا ولار قازاقستان ازاماتىنىڭ قۇقىعى مەن بارلىق جەڭىلدىكتەردى ەمىن- ەركىن پايدالانىپ ءجۇر.
- قوس ازاماتتىعى بار ادامدار انىقتالعان جاعدايدا دا جاۋاپكەرشىلىك تەك ايىپپۇلمەن عانا شەكتەلىپ جاتادى... مەن دەپۋتات رەتىندە مۇنداي دەرەكتەر بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋعا قاتىستى باستاما كوتەرمەكپىن. بۇل تۇرعىدا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قولداي ما؟ - دەپ سۇرادى دەپۋتات.
ءوز كەزەگىندە ەرجان سادەنوۆ بۇل ۇسىنىستى تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- پارلامەنت زاڭ قابىلداسا، ءبىز جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز. سەبەبى، زاڭ - ءبىرىنشى قارۋىمىز. دۇرىس ايتاسىز، قوس ازاماتتىقتى پايدالانىپ، ءتۇرلى كريمينال دا بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل باستامانى تالقىلاۋعا دايىنبىز. بۇل رەتتە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى دە بار، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پاۆلودار وبلىسىندا قوس ازاماتتىققا قاتىستى مىڭنان استام دەرەك انىقتالدى.
زاڭ بويىنشا وزگە مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعى قابىلدانعان جاعدايدا ادامعا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە (30 كۇن) كوشى-قون قىزمەتى ورگاندارىن حاباردار ەتۋ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ايىرىلۋىن تىركەۋ قاجەت.