ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنىڭ كەيبىر وكىلەتتىكتەرى بەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 25 - جەلتوقسان كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 44-بابىنىڭ 21) تارماقشاسىنا سايكەس مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ اسا ماڭىزدى وبەكتىلەرىنىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگى بولىگىندە اقپاراتتاندىرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى فۋنكتسيالارى مەن وكىلەتتىكتەرى بەرىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى بەرىلەتىن فۋنكتسيالار مەن وكىلەتتىكتەرگە سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەمەلەرىنىڭ قۇقىقتىق ميراسقورى بولىپ ايقىندالسىن.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:
1) قاجەتتى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ازىرلەۋدى؛
2) وسى جارلىقتى ىسكە اسىرۋ بويىنشا وزگە دە شارالاردىڭ قابىلدانۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى تۋرالى ەرەجەگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جارلىعىنىڭ جوباسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قاراۋىنا ەنگىزسىن.
5. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.
6. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنت باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان ەدى.