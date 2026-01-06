ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ۇستالعانىن راستادى
شىمكەنت. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شىمكەنت قالاسى ءال-فارابي اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن راستادى. ۆەدومستۆو تاراپىنان ءىستىڭ تولىق ءمان-جايى جاريا ەتىلمەدى.
بۇعان دەيىن ءبىرقاتار ب ا ق- تا اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى باسشىلارىنىڭ ءبىرىنىڭ اسا ءىرى كولەمدە پارا الۋ كەزىندە ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تاراعان بولاتىن. اتالعان حابارلامالاردا باتىر مىرزاكەلديەۆتىڭ 20 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى پارانى الۋ ۇستىندە قولعا ءتۇستى دەگەن اقپارات بەرىلگەن.
ارنايى وپەراتسيانى ۇ ق ك-ءنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ۇستالۋ فاكتىسى مەن تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن راستادى.
- اتالعان فاكت بويىنشا ۇ ق ك سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
شىمكەنت قالاسى ءال-فارابي اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ۇستالعانى تۋرالى اقپاراتتى كۇدىكتىنىڭ ادۆوكاتى تالعات ەسىموۆ تە راستادى. سونىمەن قاتار، قورعاۋ تاراپى بۇل جاعدايدى ارانداتۋ دەپ باعالاپ، ونىڭ قورعاۋىنداعى ازامات كىناسىن مويىندامايتىنىن مالىمدەدى.
- ادۆوكات ۆيكتور كريۆونوسوۆپەن بىرلەسىپ، 28 -جەلتوقساندا ۇ ق ك دەپارتامەنتىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتى قىزمەتكەرلەرى ۇستاعان شىمكەنت قالاسى ءال-فارابي اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى باتىر مىرزاكەلديەۆتىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا كىرىستىك. بۇل اقپاراتتىڭ ءبىرجاقتى تۇردە ب ا ق- تا تارالۋىنا بايلانىستى قورعاۋ تاراپىنىڭ ۇستانىمىن جاريالاۋدى ءجون كوردىك، - دەدى تالعات ەسىموۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، مىرزاكەلديەۆ پارا العانىن ءۇزىلدى-كەسىلدى جوققا شىعارادى.
- ءبىز بۇل ارەكەتتەردى وزگە تۇلعالاردىڭ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ماقساتىندا جاساعان ارانداتۋى دەپ ەسەپتەيمىز. ولارعا قاتىستى ىستەر شىمكەنتتىڭ باسقا اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىندا قارالىپ جاتقان. پارا الۋ تۋرالى ءسوز بولۋى مۇمكىن ەمەس. بارلىق جاعدايلار تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالىپ، ءتيىستى شەشىمىن تابادى دەپ سەنەمىن، - دەدى ادۆوكات.
سونىمەن قاتار، ەسىموۆ قورعاۋ تاراپى تاپ بولعان «الاياقتىقتىڭ جاڭا دەڭگەيى» تۋرالى دا ايتتى.
- بۇل - سەنىمگە كىرىپ، پوليتسيا باستىعىنان اقشا الىپ، كەيىن ونى قايتارماۋ ءۇشىن قىلمىستىق قۋدالاۋ باستايتىن جاڭا دەڭگەي. ودان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى كەشە عانا پوليتسيا باستىعى بولعان ادام قوعام ساناسىندا جەمقورعا اينالادى. بارلىق ءمان-جايدى كەيىنىرەك تولىق تۇسىندىرەمىن، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شىمكەنت قالاسى تۇرعىن ءۇي باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى نۇربول جۇنىسبەكوۆتى ۇستاعانى حابارلانعان بولاتىن.
