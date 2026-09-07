KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇلتتىق قاۋپسىزدىك كوميتەتى: ەكى ايدا جەمقورلىق ىستەرىنەن 3,7 ميلليارد تەڭگە زالال كەلگەن

    استانا. KAZINFORM - بيىلعى شىلدە- تامىزدا ۇ ق ك س ج ق ق- دا 201 سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىعى تىركەلگەن.

    в
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، سىبايلاس جەمقورلىق فاكتىلەرىنىڭ باسىم بولىگى پارا الۋ، توناۋ، الاياقتىق، زاڭسىزدىق جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋ سياقتى قىلمىستارعا قاتىستى.

    — قىلمىستىق ىستەر بويىنشا 140 ادام كۇدىكتى دەپ تانىلدى. 126 قىلمىستىق ءىستىڭ تەرگەۋى اياقتالىپ، ونىڭ 110-ى سوتقا جىبەرىلدى. انىقتالعان زالال سوماسى (اقتالعان قىلمىستىق ىستەر بويىنشا) 3,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، — دەلىنگەن ۇ ق ك تاراتقان اقپاراتتا.

    بۇدان بۇرىن قوستانايدا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ازاماتتاردان اقشا تارتۋ كەزىندەگى الاياقتىق تۋرالى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور