ۇلتتىق قاۋپسىزدىك كوميتەتى: ەكى ايدا جەمقورلىق ىستەرىنەن 3,7 ميلليارد تەڭگە زالال كەلگەن
استانا. KAZINFORM - بيىلعى شىلدە- تامىزدا ۇ ق ك س ج ق ق- دا 201 سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىعى تىركەلگەن.
ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، سىبايلاس جەمقورلىق فاكتىلەرىنىڭ باسىم بولىگى پارا الۋ، توناۋ، الاياقتىق، زاڭسىزدىق جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋ سياقتى قىلمىستارعا قاتىستى.
— قىلمىستىق ىستەر بويىنشا 140 ادام كۇدىكتى دەپ تانىلدى. 126 قىلمىستىق ءىستىڭ تەرگەۋى اياقتالىپ، ونىڭ 110-ى سوتقا جىبەرىلدى. انىقتالعان زالال سوماسى (اقتالعان قىلمىستىق ىستەر بويىنشا) 3,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، — دەلىنگەن ۇ ق ك تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن قوستانايدا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ازاماتتاردان اقشا تارتۋ كەزىندەگى الاياقتىق تۋرالى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.