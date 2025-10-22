ۇلتتىق مۋزەيدە قىتايدىڭ ەجەلگى قولونەر جاۋھارلارى كورمەسى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - 22 -قازاندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندە «وركەنيەت ىزدەرى - قىتايدىڭ ەجەلگى قولونەر جاۋھارلارى» اتتى كورمە قوعام نازارىنا ۇسىنىلدى.
كورمە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيى مەن قىتايدىڭ تيانجيڭ مۋزەيىنىڭ بىرلەسكەن ۇيىمداستىرۋىمەن اشىلدى.
ءىس- شارانىڭ اشىلۋ راسىمىندە ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان داكەنوۆ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى.
مينيستر ءوز قۇتتىقتاۋىندا قىتاي جانە قازاقستان باسشىلارىنىڭ قولداۋى مەن باستامالارىنىڭ ارقاسىندا «قىتايداعى قازاقستاننىڭ تۋريزم جىلى» جانە «قازاقستانداعى قىتايدىڭ تۋريزم جىلى» اياسىندا ءبىرقاتار مادەني ءىس-شارا وتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
وسى جوبالار اياسىندا ەكى ەل اراسىنداعى مادەني جانە گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق ەداۋىر دامىپ، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن دوستىقتىڭ جاڭا دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىن جەتكىزدى.
سونداي-اق ايدا بالايەۆا وتكەن جىلى تيانجيڭ مۋزەيىندە وتكەن «التىن ادام جانە داۋلەتتى دالا: قازاقستان تاريحىنىڭ جادىگەرلەرى» اتتى كورمەنىڭ تابىستى وتكەنىن ەسكە الىپ، بۇل جوبانىڭ ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي سەنىمگە نەگىزدەلگەن دوستىق قاتىناستىڭ ايقىن كورىنىسى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
مينيستر جاڭا كورمەگە تابىس تىلەپ، ونىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى مادەني بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
كورمەنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين، قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، سونداي-اق ونەر سۇيەر قاۋىم وكىلدەرى - بارلىعى جۇزگە جۋىق ادام قاتىستى.
ەكسپوزيتسيا «قىتاي كەراميكاسىنىڭ سازى»، «شەبەرلىك عاجايىبى»، «جىبەك ورنەكتى قىتاي»، «تيانجيڭنىڭ كەلبەتى» اتتى بولىمدەردەن تۇرادى.
كورمەگە بارلىعى 62 (جيىنتىق) جادىگەر قويىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا سۇيەك جازبالار، قىش بۇيىمدار، نەفريتتەن جاسالعان اشەكەيلەر جانە باسقا دا تاريحي قۇندىلىقتار بار.
«وركەنيەت ىزدەرى - قىتايدىڭ ەجەلگى قولونەر جاۋھارلارى» كورمەسى قىتاي شەبەرلەرىنىڭ دانالىعى مەن شىعارماشىلىق قۋاتىن پاش ەتىپ قانا قويماي، قازاقستان حالقىنىڭ كورشىلەس ەلدىڭ باي مادەني مۇراسىمەن جانە كونە وركەنيەتىنىڭ رۋحاني قازىناسىمەن جاقىنىراق تانىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل شارا ەكى حالىق اراسىنداعى دوستىق پەن مادەني ءوزارا تۇسىنىستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى مادەني باستاما سانالادى.
وسىدان بۇرىن ۇلتتىق مۋزەيدە «زەرگەرلىك كود» حالىقارالىق كورمەسى وتكەنىن جازعان ەدىك.
