ۇلتتىق مۇددەنىڭ كەپىلى: جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ىرگەلى نورمالارىنىڭ اۆتورى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - «ادىلەتتى ءارى پروگرەسسيۆتى قازاقستاننىڭ حالىقتىق كونستيتۋتسياسى ءۇشىن» جالپىۇلتتىق كواليتسياسىنىڭ مۇشەلەرى اقتوبە وبلىسىنىڭ اكتيۆىمەن كەزدەستى.
ءىس-شارا بارىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ەلدىڭ جاڭا اتا زاڭ جوباسى قالاي ازىرلەنگەنى تۋرالى ماڭىزدى ءارى قىزىقتى دەرەكتەردى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت تەك رەفورمالارعا باستاماشى بولىپ قانا قويماي، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىنىڭ تىكەلەي اۆتورى بولدى.
- پرەزيدەنتتىڭ مەملەكەتتىك قۇندىلىقتارعا دەگەن قاستەرلى ءارى مۇقيات كوزقاراسىنىڭ جارقىن كورىنىستەرىنىڭ ءبىرى - ماتىندەرمەن جۇمىس ىستەۋ مادەنيەتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى ءتۇرلى قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەگەندە، ءوزىنىڭ سويلەيتىن سوزدەرىندە «ەگەمەندىك» جانە «تاۋەلسىزدىك» ۇعىمدارىن ءاردايىم باس ارىپپەن جازادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرلان قارين.
مەملەكەتتىك كەڭەسشىنىڭ پىكىرىنشە بۇل جاي عانا ستيليستيكالىق ەرەكشەلىك ەمەس، ەلدىڭ جوعارى باسشىلىعى ۇستاناتىن قاعيداتتى ۇستانىم.
- پرەزيدەنتتىڭ ويىنشا، ءبىزدىڭ دە پىكىرىمىزشە، بۇل سوزدەر - قاسيەتتى، قاستەرلى ۇعىمدار. اتا زاڭنىڭ جاڭا ماتىنىندە دە وسى ۇستانىم ساقتالدى، - دەدى ول.
ەرلان قاريننىڭ سوزىنشە، پرەزيدەنتتىڭ تاجىريبەسى مول - ول مەملەكەتتىك جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەڭ جوعارى لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى. مۇنداي قىزمەتتەردە ءاربىر ءسوزدىڭ دالدىگى ۇلكەن مانگە يە. سول سەبەپتى دە تۇجىرىمدارعا ايرىقشا مۇقيات قارايدى.
- ول ۇزاق جىلدار بويى پارلامەنتتە، ۇكىمەتتە، حالىقارالىق ۇيىمداردا قىزمەت اتقاردى. سول سەبەپتى، قۇجاتتارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ نيۋانستارىن، ەرەكشەلىكتەرىن جاقسى بىلەدى. ءاربىر ءسوزدىڭ سالماعىن جاقسى تۇسىنەدى. مۇقيات قارايدى، - دەدى ەرلان قارين.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاسىم-جومارت توقايەۆ رەفورمالارعا جالپى باسشىلىق جاساۋمەن شەكتەلمەي، جاڭا اتا زاڭنىڭ ءاربىر ەرەجەسىن جەكە ءوزى مۇقيات ازىرلەۋگە تىكەلەي ارالاسقان. پرەزيدەنتتىڭ تىكەلەي باستاماسىمەن كونستيتۋتسياعا ىرگەلى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
- مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك جانە كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار اياسىندا ۇسىنىلعان ءاربىر باستامانى جەكە ءارى ەگجەي-تەگجەيلى زەردەلەدى. سوندىقتان جاڭا كونستيتۋتسياداعى نەگىزگى ءارى قاعيداتتى وزگەرىستەردىڭ كوبىن ول ءوزى ۇسىندى. مىسالى، جاڭا پرەامبۋلا پرەزيدەنتتىڭ تۇجىرىمدامالىق تەزيستەرى نەگىزىندە ازىرلەندى. سول سياقتى جاڭا كونستيتۋتسياداعى ۇلكەن جاڭاشىلدىقتاردىڭ، اسىرەسە قاراپايىم ازاماتتاردىڭ مۇددەسىن قورعايتىن جاڭا نورمالاردىڭ اۆتورى دا - ءوزى، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ءسوز سوڭىندا ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ انىق قولتاڭباسى بار ەكەنىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قاسىم-جومارت كەمەل ۇلىن قۇجاتتىڭ نەگىزگى باستى اۆتورلارىنىڭ ءبىرى دەسەك تە ەش قاتەلەسپەيمىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت جارلىعىمەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلدى. قۇجاتتى تالقىلاۋ جارتى جىلعا سوزىلىپ، ازاماتتاردان، ساراپشىلاردان، ساياسي پارتيالار مەن ۇيىمداردان تۇسكەن مىڭداعان ۇسىنىستار ەسكەرىلدى.