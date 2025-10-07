ۇلتتىق ۇلاندا العاش رەت «اعا ساربازدار» ينستيتۋتى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىندا تاربيە جۇمىسىن جەتىلدىرۋ جانە قىزمەت وتكەرۋ جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا 5573 اسكەري بولىمىندە «اعا ساربازدار» ينستيتۋتى ەنگىزىلىپ جاتىر.
ۇلتتىق ۇلاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ دەرەگىنشە، بۇل باستاما مەرزىمدى قىزمەت اسكەري قىزمەتشىلەرى اراسىنداعى تالىمگەرلىك جۇيەسىن دامىتۋعا باعىتتالىپ، العاشقى وڭ ناتيجەلەرىن كورسەتىپ وتىر.
- جاڭا ۇلگى بويىنشا تارتىپتىلىگىمەن، كوشباسشىلىق قاسيەتىمەن جانە قىزمەتكە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىمەن ەرەكشەلەنگەن جوعارى شاقىرىلىمداعى ساربازدارعا ءۇشىنشى بىلىكتىلىك سىنىبى مەن «اعا سارباز» مارتەبەسى بەرىلەدى. ولار ءوز قاراماعىنا بىرنەشە جاس ساربازدى الىپ، ولاردىڭ بەيىمدەلۋىنە، تۇرمىستىق جاعدايىنىڭ ۇيىمداستىرىلۋىنا، ءتارتىپ پەن مورالدىق-پسيحولوگيالىق احۋالدى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. اعا ساربازدار قامقورلىعىنداعى جاس ساربازداردى مادەني جانە پاتريوتتىق ءىس-شارالارعا باستاپ بارىپ، تالىمگەرلىك جانە ۇلگى كورسەتۋشىلىك ءرولىن اتقارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا جۇيەنىڭ ەرەكشە بەلگىسى رەتىندە اعا ساربازدارعا قىزىل-قوڭىر جولاق كەۋدەشە بەرىلەدى، ول ولاردىڭ قىزمەت وتكەرۋدەگى ەرەكشە مارتەبەسىن ايقىندايدى.
استانا بريگاداسىنىڭ باسشىلىعى اتاپ وتكەندەي، بۇل جۇيە كەلىسىمشارت بويىنشا قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتىپ، كۇندەلىكتى تاربيە جانە باقىلاۋ ماسەلەلەرىندە وڭ اسەرىن تيگىزىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا 15-تەن استام اعا سارباز كەلىسىمشارت نەگىزىندە قىزمەتىن جالعاستىرۋ مۇمكىندىگىن پايدالاندى. بۇل ولاردىڭ اسكەري قىزمەتكە دەگەن ىنتاسىنىڭ ارتقانىن جانە ورتاق ىسكە قوسقان جەكە ۇلەسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن تەرەڭ تۇسىنەتىنىن كورسەتەدى. سالتاناتتى جاعدايدا ولارعا اسكەري ءبولىم اۋماعىنداعى جاتاقحانادان جەكە بولمەلەردىڭ كىلتتەرى تابىستالدى.
«اعا ساربازدار» ينستيتۋتىنىڭ ەنگىزىلۋى - ۇلتتىق ۇلاننىڭ باس قولباسشىلىعىنىڭ باستاماسى جانە قولداۋى ارقاسىندا جۇزەگە اسىپ جاتىر. بۇل قادام - قىزمەت وتكەرۋ جاعدايلارىن جاقسارتۋعا، اسكەري ءتارتىپتى نىعايتۋعا جانە جەكە قۇرام اراسىندا ۇجىمدىق رۋح قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى بولىپ سانالادى.
بۇل باستامالار بولىمشەلەر ىشىندە ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، جاۋاپكەرشىلىگى مول، ىنتالى ءارى ۇيىمشىل جەكە قۇرام قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى. مۇنداي ساربازدار قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرلەرىنىڭ الدىندا تۇرعان مىندەتتەردى ءتيىمدى ورىنداۋعا قابىلەتتى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جاڭا جۇيە استانا بريگاداسىندا سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر. ەگەر تاجىريبە ءوز تيىمدىلىگىن دالەلدەسە، «اعا ساربازدار» ينستيتۋتى ۇلتتىق ۇلاننىڭ بارلىق اسكەري بولىمدەرىندە ەنگىزىلمەك.