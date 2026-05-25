ۇلتتىق ۇلان قاتارىنا 7 مىڭعا جۋىق ادام شاقىرىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانعا كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى باستالدى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق ۇلانىندا كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى باستالدى. 2026 -جىلعى 22 مامىر مەن 30 ماۋسىم ارالىعىندا قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ قاتارىنا شامامەن 7 مىڭ ادامدى شاقىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانى باس قولباسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - باس شتاب باستىعى گەنەرال-لەيتەنانت قايرات اقتانوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانىن ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كەڭەستە ءمالىم بولدى.
قازىر ۇلتتىق ۇلاننىڭ شاقىرۋ جانە جاساقتاۋ ءبولىمىنىڭ وفيتسەرلەرى 17 وبلىس پەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار 3 قالادا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
جاس ساربازداردىڭ باسىم بولىگى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ، بۇقارالىق ءىس-شارالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ماڭىزدى مەملەكەتتىك نىساندار مەن قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىن كۇزەتۋ مىندەتتەرىن اتقاراتىن اسكەري بولىمدەرگە جىبەرىلەدى.
- بۇگىندە ۇلتتىق ۇلان اسكەري قىزمەتشىلەرى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ، ەلىمىزدىڭ 21 قالاسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. كۇن سايىن قۇقىقتىق ءتارتىپتى ساقتاۋ قىزمەتىنە 7 مىڭنان استام ۇلاندىق سارباز جۇمىلدىرىلادى، تاعى شامامەن 2 مىڭ اسكەري قىزمەتشى ماڭىزدى مەملەكەتتىك نىساندار مەن قاج مەكەمەلەرىن كۇزەتۋدە قىزمەت اتقارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرى اسكەري قىزمەتشىلەرى مىڭداعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ جولىن كەسىپ، ەسىرتكى زاتتارىن زاڭسىز ساقتاۋ فاكتىلەرىن انىقتادى، زاڭسىز اينالىمنان شامامەن 30 سۋىق جانە اتىس قارۋى تاركىلەندى. سونىمەن قاتار، ۇلاندىقتاردىڭ قىراعىلىعى مەن جەدەل ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا اداسىپ كەتكەن بالالار مەن جوعالعان ۇيالى تەلەفوندار ازاماتتارعا قايتارىلدى.
ىشكى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدە استانا، الماتى جانە تۇركىستان قالالارىنداعى مەرزىمدى قىزمەت اسكەري قىزمەتشىلەرىنە ەرەكشە ءرول جۇكتەلگەن. كۇن سايىن بولىمشەلەردىڭ جەكە قۇرامى قوعامدىق ءتارتىپتى كۇزەتۋگە، مەملەكەتتىك، قوعامدىق-ساياسي جانە مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالار كەزىندە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە تارتىلادى.
ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنداعى قىزمەت جاس قازاقستاندىقتار ءۇشىن باتىلدىقتىڭ، ءتارتىپتىڭ جانە جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ماڭىزدى مەكتەبى بولىپ قالا بەرەدى. ولار ەل ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تىنىشتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە ءوز ۇلەسىن قوسىپ كەلەدى.