«ۇلتتىق ديكتانت» جوباسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنى مەن ۇلت ۇستازى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنىنە ارنالعان «قازاق ءتىلى - عىلىم مەن تەحنولوگيا ءتىلى» تاقىرىبىندا رەسپۋبليكالىق كونفەرەنسيا ءوتتى.
كونفەرەنسيانىڭ رەسمي بولىگىنەن سوڭ مينيستر دە، دەپۋتات تا ديكتانت جازدى. «ءتىل- قازىنا» ۇلتتىق ورتالىعى مەن حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى بىرلەسىپ، «ۇلتتىق ديكتانت» جوباسىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. ەندى بۇدان بىلاي ديكتانت جازۋ ءداستۇرى جىل سايىن ءدال وسى كۇنى ۇيىمداستىرىلىپ تۇرادى.
- بۇل ءداستۇرلى جىل سايىن وتكىزىلەتىن ديكتانت بولادى. وسى ءتىل كۇنىنە وراي جىل سايىن قايتالانىپ كەلەدى. ارينە ءتىلدىڭ بولاشاعى سيفرلىق بولمىسقا تىكەلەي بايلانىستى. كەز- كەلگەن ءتىل «ءتىرى» قالامىن دەسە جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە سول سيفرلىق فورماتقا بەيىمدەلۋى كەرەك، - دەيدى، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك.
ديكتانتتى بەلگىلى ديكتور قىمبات دوسجان جۇرگىزدى. ديكتانت ءماتىنى قازاق ادەبيەتى كلاسسيكتەرىنىڭ شىعارمالارىنان تاڭدالدى. قاتىسۋشىلارعا باعا قويىلمايدى، اركىم ءوز ساۋاتتىلىعىن ءوزى تەكسەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ءار ازامات ءوز ساۋاتىن وفلاين جانە ونلاين تۇردە تەكسەرە الادى. ونلاين نۇسقاسى www.til.kz سايتىندا قولجەتىمدى. قاتىسۋشىلارعا ەلەكتروندى العىس حات پەن KITAP پلاتفورماسىنا تەگىن جازىلىم ۇسىنىلادى.
ايتا كەتەلىك وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلى وقىتىلا باستادى.