ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:53, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ فورماتى 2027-جىلى وزگەرۋى مۇمكىن

    استانا. قازاقپارات  - 2027 -جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ فورماتى ىلكى جوبا رەتىندە وزگەرىسكە ۇشىراۋى مۇمكىن. بۇل تۋرال سەناتتا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا ايتتى.

    Гүлзат Көбенова
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    - امەريكالىق كومپانيامەن ەندى جۇمىس ىستەي باستايمىز. باستاپقى كەزەڭ پروتسەسى - كەلىسسوزدەر، مەموراندۋم جاساسۋ بولدى. بۇل ءبىر كۇننىڭ نە ءبىر جىلدىڭ جۇمىسى ەمەس ەكەنى تۇسىنىكتى. ول بارىنشا ۇزاققا سوزىلادى جانە كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرىلادى، وسىعان وراي، الداعى 2026 -جىلى ۇ ب ت- نىڭ فورماتى دا، مازمۇنى دا وزگەرمەيدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    وسى ورايدا ول ۇ ب ت فورماتىن وزگەرتۋ ىلكى جوبا رەتىندە 2027-جىلدان باستاپ كەزەڭ- كەزەڭمەن قولعا الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.

    - ارينە، بۇل ماسەلەلەردىڭ ءبارى قوعامعا، بالالار مەن تالاپكەرلەرگە مىندەتتى تۇردە جەتكىزىلەدى، - دەدى ول.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۇ ب ت- نىڭ بارلىق تەست سۇراقتارى بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن ساراپتامادان وتەدى. سودان كەيىن عانا ۇ ب ت- عا ەنگىزىلەدى.

    - ساراپشىلار توبى قۇرىلىپ، ونىڭ قۇرامىنا عالىمدار، ءپان مۇعالىمدەرى كىرەدى. سوندىقتان سۇراقتار جان-جاقتى تالقىلانىپ، ساراپتامادان وتەدى. سوعان كەيىن عانا قولدانۋعا جىبەرىلەدى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.

    ايتا كەتەلىك 22-جەلتوقساندا ۇ ب ت-عا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ باستالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار