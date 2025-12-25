ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ فورماتى 2027-جىلى وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ فورماتى ىلكى جوبا رەتىندە وزگەرىسكە ۇشىراۋى مۇمكىن. بۇل تۋرال سەناتتا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا ايتتى.
- امەريكالىق كومپانيامەن ەندى جۇمىس ىستەي باستايمىز. باستاپقى كەزەڭ پروتسەسى - كەلىسسوزدەر، مەموراندۋم جاساسۋ بولدى. بۇل ءبىر كۇننىڭ نە ءبىر جىلدىڭ جۇمىسى ەمەس ەكەنى تۇسىنىكتى. ول بارىنشا ۇزاققا سوزىلادى جانە كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرىلادى، وسىعان وراي، الداعى 2026 -جىلى ۇ ب ت- نىڭ فورماتى دا، مازمۇنى دا وزگەرمەيدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وسى ورايدا ول ۇ ب ت فورماتىن وزگەرتۋ ىلكى جوبا رەتىندە 2027-جىلدان باستاپ كەزەڭ- كەزەڭمەن قولعا الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- ارينە، بۇل ماسەلەلەردىڭ ءبارى قوعامعا، بالالار مەن تالاپكەرلەرگە مىندەتتى تۇردە جەتكىزىلەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۇ ب ت- نىڭ بارلىق تەست سۇراقتارى بىرنەشە كەزەڭنەن تۇراتىن ساراپتامادان وتەدى. سودان كەيىن عانا ۇ ب ت- عا ەنگىزىلەدى.
- ساراپشىلار توبى قۇرىلىپ، ونىڭ قۇرامىنا عالىمدار، ءپان مۇعالىمدەرى كىرەدى. سوندىقتان سۇراقتار جان-جاقتى تالقىلانىپ، ساراپتامادان وتەدى. سوعان كەيىن عانا قولدانۋعا جىبەرىلەدى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.
ايتا كەتەلىك 22-جەلتوقساندا ۇ ب ت-عا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ باستالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.