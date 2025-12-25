ۇلتتىق بانك زەينەتاقى جيناعىنا قاتىستى كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ ب ج ز ق- دان جيناقتى الماۋعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- ۇلتتىق بانك رەتىندە جيناقتان قاراجاتتىڭ بارىنشا از الىنعانىن قالايمىز. بۇل اكتيۆتەردىڭ ماقساتى - بولاشاقتا ادامدار زەينەتكە شىققان كەزدە، زەينەتاقى تولەمدەرىن قامتاماسىز ەتۋ. ەگەر ادامدار ارتىق قاراجاتتى (جەتكىلىكتىلىك شەگىنەن اسقان) مەرزىمىنەن بۇرىن العان كەزدە، جيناقتاعى سوما ازايادى. سوندىقتان ادامداردىڭ زەينەتاقىسى جەتكىلىكتى بولۋى ءۇشىن بۇل قاراجاتتىڭ قوماقتا سومادا ساقتالۋىنا مۇددەلىمىز، - دەدى ب. شولپانقۇلوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن 10 پايىز كوتەردى.
سونىمەن قاتار بۇدان بىلاي زەينەتاقى جيناعىنا پلاستيكالىق وپەراتسيا جاساۋعا تىيىم سالىندى.
ەسكە سالساق، بيىل كۇزدە «وتباسى بانك» پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ازاماتتاردىڭ جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن ءتىس ەمدەۋگە الۋعا شەكتەۋ قويۋعا شەشىم شىعارعان.