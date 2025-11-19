ۇلتتىق بانك مەملەكەتتىك قارىزدى باسقاراتىن ارنايى كەڭسە قۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مەملەكەتتىك قارىزدى باسقاراتىن ارنايى كەڭسەنى نە ءۇشىن قۇرىپ جاتقاندارىن ايتتى.
- مەملەكەتتىك باعالى قاعازداردىڭ ىشكى نارىعىن دامىتۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك قارىزدى باسقارۋ وفيسى (Debt Management Office) قۇرىلىپ جاتىر. ول وفيس قارىزدى باسقارۋ ساياساتىن جەتىلدىرۋ باعىتىنداعى ستراتەگيالىق فۋنكتسيالاردى ورىندايدى. سونىمەن قاتار، اقپارات جيناۋ، قارىزدىڭ تۇراقتىلىعىن تالداۋ، شەشىمدەر دايىنداۋ وپەراتسيالىق مىندەتتەرىن دە ورىندايدى، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ايتۋىنشا، بۇل كەڭسە مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار نارىعىنىڭ دامۋىنا جانە كىرىستىلىك ءىزىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتىپ، اقشا- كرەديت ساياساتىنىڭ ترانسميسسيالىق تەتىگىن كۇشەيتەدى.
سونداي-اق، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستان اۋماعىندا جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستار مەن تۇماۋدىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.