ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى 1 +/- پايىزدىق تارماق دالىزىمەن جىلدىق 18,0 پايىز دەڭگەيىندە ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ۇلتتىق بانك مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى ناۋرىزدا جىلدىق ينفلياتسيا 11 پايىزعا دەيىن باياۋلاعان (اقپاندا - 11,7 پايىز). ونىڭ ىشىندە ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى - 11,7 پايىز (12,7 پايىز)، ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن ينفلياتسيا - 11,3 پايىز (11,6 پايىز)، سەرۆيستىك ينفلياتسيا - 10,0 پايىز (10,8 پايىز).
- ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا ءبىرقالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت شارتتارى، ايىرباس باعامىنىڭ قولايلى سەرپىنى، تۇتىنۋشىلىق سۇرانىستىڭ تۇراقتانۋى جانە ۇكىمەتتىڭ ينفلياتسياعا قارسى شارالارى اسەر ەتتى. ناۋرىزدا ايلىق ينفلياتسيا 0,6 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. دەگەنمەن ونىڭ دەڭگەيى 5 پايىز نىسانالى كورسەتكىشتەن جوعارى بولىپ قالىپ وتىر، بۇل ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ ساقتالعانىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار حالىقتىڭ ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر: الداعى ءبىر جىلعا ارنالعان بولجام 14,6 پايىزدى (13,7 پايىز) قۇرادى. نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان كۇتۋلەرى 10 پايىز دەڭگەيىندە.
سىرتقى فاكتورلارعا كەلسەك، تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي احۋالدىڭ شيەلەنىسۋى ەنەرگيا رەسۋرستارى، ازىق-تۇلىك پەن تىڭايتقىش باعاسىنىڭ وسۋىنە اكەلىپ، الەمدىك ينفلياتسيالىق قىسىمدى كۇشەيتتى.
رەسەيدە ينفلياتسيا ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر.
ال ەۋروايماق پەن ا ق ش-تا ينفلياتسيانىڭ جەدەلدەۋى بەلگىسىزدىكتى ارتتىرىپ، ورتالىق بانكتەردىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى وزگەرىسسىز قالدىرۋىنا سەبەپ بولدى.
الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا قازاقستان ەكونوميكاسى 3,0 پايىزعا ءوستى. مۇناي سەكتورىنداعى باياۋلاۋعا قاراماستان، قۇرىلىس، كولىك، وڭدەۋ ونەركاسىبى جانە ساۋدا سالالارىنداعى جوعارى بەلسەندىلىك جالپى ءوسىمدى قامتاماسىز ەتتى.
- پروينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەر نەگىزىنەن سىرتقى قىسىمنىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى. سونىمەن قاتار تاريفتەردىڭ ءوسۋى، رەتتەلەتىن باعالاردىڭ ارتۋى جانە فيسكالدىق ساياساتتاعى وزگەرىستەر ينفلياتسياعا قوسىمشا اسەر ەتۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى اقشا-كرەديت شارتتارىن جۇمسارتۋ ماسەلەسى دەزينفلياتسيالىق ۇردىستەردىڭ تۇراقتىلىعى راستالعاننان كەيىن عانا قارالادى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق بانك.
رەتتەۋشى ينفلياتسيا ديناميكاسىن، ىشكى سۇرانىستى، بيۋدجەت شىعىندارىن جانە سىرتقى فاكتورلاردى باقىلاۋدى جالعاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى ۇردىستەر ساقتالعان جاعدايدا الداعى كەزەڭدە بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلۋى مۇمكىن.
ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا كەلەسى شەشىمى 2026 -جىلعى 5-ماۋسىمدا استانا ۋاقىتىمەن ساعات 12:00-دە جاريالانادى.