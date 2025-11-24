ۇلتتىق بانك الاياقتىقتىڭ جاڭا تۇرىنەن ساق بولۋدى ەسكەرتەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان ۇلتتىق بانكى ەل ازاماتتارىن الاياقتىقتىڭ جاڭا تۇرىنەن ساق بولۋدى ەسكەرتەدى. كەيىنگى كەزدەرى قاتە اقشا اۋدارىمىن جەلەۋ ەتىپ، ادامدارعا قوڭىراۋ شالاتىن الاياقتار كوبەيگەن.
ولار ازاماتتارعا الدىمەن قاراجات اۋدارادى دا، كەيىن تەلەفونعا حابارلاسىپ اقشانى قاتەلىسىپ جىبەرگەنىن ايتادى. ءسويتىپ، سومانى كەرى اۋدارۋدى نەمەسە باسقا ادامنىڭ ەسەپشوتىنا جىبەرۋدى سۇرايدى. ۇلتتىق بانك بۇل الاقتاردىڭ ارباۋى ەكەنىن ەسكەرتەدى. وسىنداي حابارلاما نەمەسە قوڭىراۋ تۇسكەن كەزدە اقشانىڭ قايدان كەلگەنىن تەك بانكتىڭ رەسمي موبيلدى قوسىمشاسى نەمەسە ينتەرنەت-بانكينگ ارقىلى تەكسەرىپ العان ابزال.
بەلگىسىز نومىردەن كەلگەن SMS- حابارلاماعا ساق بولىپ، كۇدىكتى سىلتەمەگە وتپەۋ كەرەك. بانك قىزمەتكەرلەرىنىڭ اۋديو-ۆيدەوقوڭىراۋ شالمايتىنىن ەسكەرگەن ءجون. سەبەبى ول جەكە تۇلعالارعا قىزمەت كورسەتپەيدى. ءارى ەشقاشان ينۆەستيتسيالىق قورلار مەن قارجى قۇرالدارىنا اقشا قۇيۋ قىزمەتىن ۇسىنبايدى.