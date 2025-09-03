ۇلتتىق بانك الااياقتار پايدالاناتىن قوسىمشالاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق بانكتىڭ اتىن جامىلىپ قوڭىراۋ شالاتىن الاياقتاردان ساق بولۋعا شاقىردى.
- ۇلتتىق بانك ازاماتتاردى اباي بولۋعا جانە قوڭىراۋلاردىڭ، سۇراتۋلاردىڭ، حاتتار مەن حابارلامالاردىڭ دايەكتىلىگىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋگە، سونداي-اق كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەۋگە، بەلگىسىز ادامداردىڭ شوتىنا اقشا اۋدارماۋعا HopToDesk ،RustDesk RUDesktop ،AnyDesk TeamViewer جانە باسقا دا قاشىقتان باسقارىلاتىن قوسىمشالاردى ورناتپاۋعا شاقىرادى.
ۇلتتىق بانك قىزمەتكەرلەرى اۋديو جانە ۆيدەوقوڭىراۋ شالمايتىنىن، جەكە تۇلعالاردىڭ شوتىنا قىزمەت كورسەتپەيتىنىن، ءتۇرلى ينۆەستيتسيالىق پاي قورلارى مەن قارجى ونىمدەرىنە قارجىلىق سالىم سالۋدى ۇسىنبايتىنىن، اقشا قۇرالدارىن ساقتاندىرۋمەن اينالىسپايتىنىن، سونداي-اق حالىقپەن اقشالاي ەسەپ ايىرىسۋ جۇرگىزبەيتىنىن ەسكە سالامىز، - دەپ جازادى رەتتەۋشى ورگاننىڭ رەسمي سايتى.
ۇلتتىق بانكتىڭ دەرەگىنشە، مەملەكەتتىك ورگاندار، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر، كوممۋنالدىق، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن پوشتا قىزمەتتەرىنىڭ اتىنان سىلتەمەگە ءوتۋدى سۇرايتىن جاسىرىن ەلەكتروندىق حاتتار مەن جالعان SMS- حابارلار قوسىمشا قاۋىپ تۋدىرىپ وتىر.
- ونداي سىلتەمەگە وتسە نەمەسە قوسىمشانى جۇكتەسە، قاسكويلەر موبيلدى قۇرىلعىعا، پارولدەرگە، بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىنە جانە باسقا دا جەكە اقپاراتتارعا قول جەتكىزەدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
الاياقتاردان قورعانۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانكتىڭ بايلانىس ورتالىعىنا نەمەسە 1477 قىسقا نومىرىنە حابارلاسۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن AITU PASS ارقىلى جاسالعان الاياقتىققا بايلانىستى BTS كومپانياسى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي