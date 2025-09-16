ۇلتتىق اۋە جۇك تاسىمالداۋشى كومپانياسى ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى ۇلتتىق اۋە جۇك تاسىمالداۋشى كومپانياسى ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى كەشە ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى -ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- كولىك- لوگيستيكالىق الەۋەتتى دامىتۋ ماقساتىندا، مىقتى ينفراقۇرىلىمدىق نەگىزدى قالىپتاستىرۋ ماڭىزدى. «باقتى- اياگوز» جاڭا تەمىرجول ۋچاسكەلەرى، «سەكسەۋىل- بەينەۋ» اۆتوموبيل جولى جانە وسىلار سياقتى ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار ىسكە اسىرىلادى. 2026 -جىلى Smart Cargo كەدەندىك جانە لوگيستيكالىق قىزمەتتەر كورسەتىلەتىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەسى ەنگىزىلىپ، ۇلتتىق اۋە جۇك تاسىمالداۋشى كومپانياسى ىسكە قوسىلادى. قابىلدانعان بارلىق ءىس-شارانى ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستان ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ كولەمى 2 ەسەگە ۇلعايادى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، تۋريزم سالاسىندا الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋعا باسا نازار اۋدارىلادى. ناتيجەسىندە تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى 4 ەسەگە ارتادى. كۋرورتتىق ايماقتاردى كەڭەيتۋ جانە جابدىقتاۋ بويىنشا ءىس- شارالاردى ىسكە اسىرۋ ىشكى تۋريزمدى دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى.
- تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق (ت ك ش) جۇيەسىن رەفورمالاۋ سيفرلىق شەشىمدەردى بەلسەندى ەنگىزۋ، ونىڭ ىشىندە ەنەرگيا تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ارقىلى ىسكە اسىرىلاتىن بولادى. ىسكە قوسۋعا جوسپارلانعان ءبىرىڭعاي ۇلتتىق پلاتفورماسى قۇرىلىستىڭ بارلىق كەزەڭىندە جان-جاقتى ەسەپكە الۋدى، جوسپارلاۋدى جانە مونيتورينگ جۇرگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە- پرەمەر سۋ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرى سۋدى ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن جانە سۋدى ۇقىپتى پايدالانۋعا قويىلاتىن تالاپتاردى زاڭنامالىق تۇرعىدان بەكىتۋدى كوزدەيتىنىن ايتتى.
- بۇدان باسقا 18 سۋ قويماسى مەن 14,5 مىڭ ك م يرريگاتسيالىق كانالداردى رەكونسترۋكسيالاۋ جانە 9 جاڭا سۋ قويماسىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا جۇمىستار جالعاسادى. سۋ ساياساتىن ۇزاق مەرزىمدى جوسپارلاۋ قۇرالى رەتىندە ۇلتتىق سۋ بالانسى قالىپتاستىرىلادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، وتىرىستا ۇكىمەت مۇشەلەرى پرەزيدەنت جولداۋىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى جالپى ۇلتتىق ءىس-شارالار جوسپارىن ماقۇلدادى.
