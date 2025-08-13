ۇلتارالىق ارازدىق قوزدىرعاندار 20 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلادى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇلتارالىق سيپاتتاعى جانجالداردىڭ جيىلەپ كەتكەنىن ەسكەرتەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى، ۇلتارالىق كەلىسىمدى بۇزۋعا اكەپ سوعۋى مۇمكىن كەز كەلگەن ارەكەتكە تىيىم سالادى.
ۇلتارالىق ارازدىق - قوعامدىق تۇراقتىلىق پەن بىرلىككە تونەتىن ەڭ قاتەرلى قاۋىپتەردىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.
مۇنداي ارەكەتتەردىڭ سالدارى - جاپپاي تارتىپسىزدىكتەرگە، الەۋمەتتىك قۇرىلىمنىڭ بۇزىلۋىنا، سونداي-اق ەتنوستار مەن مادەني توپتار اراسىنداعى تەرەڭ قايشىلىقتارعا الىپ كەلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى تاراتقان حابارلامادا.
اتالعان قۇقىق بۇزۋدىڭ جاسالۋ الاڭى رەتىندە «instagram» ،«TikTok» ،«Threads» سياقتى الەۋمەتتىك جەلىلەر تانىلىپ وتىر. بۇل پلاتفورمالاردا ءاربىر قولدانۋشىعا پىكىر ءبىلدىرۋ بوستاندىعى بەرىلگەن.
- الايدا، ۇلتارالىق ارازدىقتى قوزدىراتىن پىكىرلەر قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى. اتاپ ايتقاندا، بۇل باپ بويىنشا 2 جىلدان 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، ال اۋىر زارداپتارعا اكەلگەن جاعدايدا - 12 جىلدان 20 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان. اتالعان ارەكەتتەر ەكسترەميستىك قىلمىستار ساناتىنا جاتادى.
مۇنداي قۇقىق بۇزۋ ءۇشىن كىنالى تۇلعالار بەلسەندى وكىنىش بىلدىرۋىنە، جابىرلەنۋشى تاراپپەن تاتۋلاسۋىنا، قىلمىستىق ارەكەتتىڭ ەسكىرۋ مەرزىمىنىڭ وتۋىنە نەمەسە راقىمشىلىق اكتىسىنە بايلانىستى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن جانە جازادان بوساتىلمايدى.
تاجىريبە كورسەتكەندەي، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان تۇلعاسى انىقتالعاننان كەيىن، كىنالى ازاماتتار ءوز ءىس-ارەكەتىنە وكىنىپ، كوپشىلىك الدىندا كەشىرىم سۇرايدى. الايدا بۇل ولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن جويۋعا نەگىز بولمايدى.
وسىعان بايلانىستى بارلىق ازاماتتى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا، ءاربىر حابارلاماعا جانە ايتىلعان سوزدەرگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز.
قوعامداعى بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن سەنىمدى تەك ورتاق قۇقىقتىق مادەنيەت پەن ءوزارا قۇرمەت ارقىلى عانا ساقتاپ قالۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك قاراعاندى تۇرعىنى ۇلتارالىق ارازدىقتى قوزدىردى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىنعان ەدى.