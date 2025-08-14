LRT جۇمىسشىلارى بوياۋ شاشىراتقان اۆتوكولىك يەلەرىنىڭ شىعىنىن كىم وتەيدى
استانا. KAZINFORM - وسى كوكتەمدە ەلورداداعى LRT جەلىسى قۇرىلىسىن سىرلاۋ كەزىندە سول ماڭدا قويىلعان اۆتوكولىكتەرگە بوياۋ شاشىراعان. بۇگىن وسى ماسەلە قالا اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتىڭ الدىندا قوزعالدى.
- ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىك جاعدايىندا، مەردىگەر ۇيىم مەن اۆتوكولىك يەلەرى اراسىنداعى قاتىناس. كەي كولىكتەر رۇقسات ەتىلگەن جەردە تۇرعان، كەيبىر كولىكتى رۇقسات ەتىلمەگەن جەرگە قويىپ كەتكەن. وسىعان بايلانىستى ءار جاعداي بويىنشا جەكە شەشىم قابىلدانادى. مەنىڭ بىلۋىمشە، قۇرىلىس كومپانياسى زالال راستالعان جاعدايدا وتەماقى تولەۋدەن باس تارتپايدى. وتەماقى مولشەرىن وزدەرى انىقتايدى، ماسەلەگە اكىمدىك ارالاسپايدى، - دەپ قىسقا قايىردى جەڭىس قاسىمبەك اۆتوكولىكتەرگە كەلگەن شىعىندى وتەۋ تۋرالى سۇراعان تۇرعىننىڭ ساۋالىنا.
ەسكە سالساق، بيىل مامىردا ەلوردادا اۆتوكولىك يەلەرى LRT قۇرىلىسشىلارىنا شاعىمدانعانى تۋرالى جازعان ەدىك. LRT نىساندارىن سىرلاۋ كەزىندە، سول ماڭداعى اۆتوتۇراققا قويىلعان كولىكتەرگە بوياۋ شاشىراعان.
ايتا كەتەيىك، استانادا LRT جەلىسىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى دايىن بولدى.
بۇگىن ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك «الماتى» اۋدانى تۇرعىندارىمەن كەزدەسىپ، حالىقتى تولعاندىرعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەردى.