LRT- ءنىڭ ءبىر قۇرامى ءبىر مەزەتتە 650 جولاۋشى تاسىمالداي الادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىندارىنا قوعامدىق كولىك قىزمەتىن كورسەتەتىن City Transportation Systems كومپانياسىنداعىلار (بۇدان ءارى - CTS) LRT- ءنىڭ ءبىر قۇرامىنا نەشە جولاۋشى سىياتىنىن ايتتى.
CTS مالىمەتىنشە، LRT پاركىندە 19 جىلجىمالى قۇرام بار. ءبىر قۇرامعا 4 ۆاگون تىركەلگەن جانە ءبىر مەزەتتە 650 جولاۋشى تاسىمالداي الادى. وسى 19 قۇرامنىڭ 15- ءى كۇندەلىكتى جەلىگە شىعىپ، حالىققا قىزمەت كورسەتسە، قالعان تورتەۋى رەزەرۆتە تۇرادى.
- قۇرامداردىڭ اراسىنداعى قوزعالىس ينتەرۆالى 5-10 مينۋت شاماسىندا جوسپارلاندى. ستانسالار اراسىنداعى بولجامدى ءجۇرۋ ۋاقىتى 1,5 مينۋتتان 3 مينۋتقا دەيىن، - دەپ جازىلعان Kazinform ساۋالىنا جولدانعان رەسمي جاۋاپتا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن LRT جولاۋشىلارىنا 7 جاسقا دەيىنگى ءبىر بالانى تەگىن الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي- اق استانادان قوسشىعا دەيىنگى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلدىڭ سوڭىندا اياقتالادى دەپ كۇتىلىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.