ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:54, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    LRT- ءنىڭ ءبىر قۇرامى ءبىر مەزەتتە 650 جولاۋشى تاسىمالداي الادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىندارىنا قوعامدىق كولىك قىزمەتىن كورسەتەتىن City Transportation Systems كومپانياسىنداعىلار (بۇدان ءارى - CTS) LRT- ءنىڭ ءبىر قۇرامىنا نەشە جولاۋشى سىياتىنىن ايتتى.

    Испытания полного состава поездов LRT начались в Астане
    Фото: акимат Астаны

    CTS مالىمەتىنشە، LRT پاركىندە 19 جىلجىمالى قۇرام بار. ءبىر قۇرامعا 4 ۆاگون تىركەلگەن جانە ءبىر مەزەتتە 650 جولاۋشى تاسىمالداي الادى. وسى 19 قۇرامنىڭ 15- ءى كۇندەلىكتى جەلىگە شىعىپ، حالىققا قىزمەت كورسەتسە، قالعان تورتەۋى رەزەرۆتە تۇرادى.

    - قۇرامداردىڭ اراسىنداعى قوزعالىس ينتەرۆالى 5-10 مينۋت شاماسىندا جوسپارلاندى. ستانسالار اراسىنداعى بولجامدى ءجۇرۋ ۋاقىتى 1,5 مينۋتتان 3 مينۋتقا دەيىن، - دەپ جازىلعان Kazinform ساۋالىنا جولدانعان رەسمي جاۋاپتا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن LRT جولاۋشىلارىنا 7 جاسقا دەيىنگى ءبىر بالانى تەگىن الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    سونداي- اق استانادان قوسشىعا دەيىنگى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلدىڭ سوڭىندا اياقتالادى دەپ كۇتىلىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار