Lotte قازاقستاندا ەكى قوناقۇي سالماق
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Lotte Group كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دون بين شيندى قابىلدادى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، قاسىم-جومارت توقايەۆ Lotte كومپانياسى ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىقپالداستىعىن نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان سەنىمدى سەرىكتەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت كورەيالىق كومپانيانىڭ ەلىمىزدىڭ تاماق ونەركاسىبىندەگى قىزمەتىن جوعارى باعالاپ، «راحات» برەندىن ىلگەرىلەتۋگە، سونداي-اق الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى وندىرىستىك الاڭداردى جاڭعىرتۋعا قاتىستى تابىستى جوبالارىنا نازار اۋداردى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن جانداندىرىپ، وڭىرلىك جانە حالىقارالىق نارىقتارعا شىعۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى Lotte Global Logistics جوسپارىنا توقتالدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قوناق ءۇي بيزنەسىن دامىتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسى الماتىدا Lotte برەندىمەن سالىناتىن العاشقى قوناق ءۇي قۇرىلىسىنا قاتىستى كەلىسىمدى قۇپتاپ، كومپانيانىڭ قازاقستانداعى قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋ تۇرعىسىنان بۇل باستامانىڭ كەلەشەگى زور ەكەنىن ايتتى.
دون بين شين كومپانيانىڭ تاماق ونەركاسىبى، لوگيستيكا قىزمەتى جانە قوناق ءۇي بيزنەسى سالالارىنا ينۆەستيتسيا قۇيۋ جوسپارىن راستادى. سونىمەن قاتار ول Alatau City جوباسىن دامىتۋعا، سونىڭ ىشىندە Iconic Complex كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىسۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا Hotel Lotte Co. Ltd جانە Sensata Invest كومپانيالارى الماتى مەن الاتاۋ قالالارىندا Lotte وتەلدەرىن سالۋ بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم الماستى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Hanwha Group ۆيتسە-ءتوراعاسى كيم دون ۆوندى قابىلداعانىن حابارلاعانبىز.