ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:35, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى

    استانا. KAZINFORM - «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев наградил Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق الەۋەتىن دامىتۋعا قوسقان زور ۇلەسى ءۇشىن بەلگىلى كاسىپكەر جانە قوعام قايراتكەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى 1- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى.

    سونداي-اق «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى.

    Касым-Жомарт Токаев наградил сотрудников компании «Лукойл», работающих в Казахстане
    Фото: Акорда
    «Лукойл» компаниясының бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ اكسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى قابىلداعان ەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ مەرەيتويلىق ءىس-شاراسىنا قاتىستى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار