«لۋكويل» كومپانياسىنىڭ ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق الەۋەتىن دامىتۋعا قوسقان زور ۇلەسى ءۇشىن بەلگىلى كاسىپكەر جانە قوعام قايراتكەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى 1- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
سونداي-اق «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرقاتار قىزمەتكەرى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ اكسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى قابىلداعان ەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ مەرەيتويلىق ءىس-شاراسىنا قاتىستى.