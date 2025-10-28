لۋكويل حالىقارالىق اكتيۆتەرىن ساتاتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «لۋكويل» ءبىرقاتار مەملەكەتتەردىڭ كومپانيا مەن ونىڭ ەنشىلەس كومپانيالارىنا قاتىستى شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزۋىنە بايلانىستى ءوزىنىڭ حالىقارالىق اكتيۆتەرىن ساتۋ نيەتى تۋرالى جاريالادى.
رەسمي سايتتا حابارلانعانداي، قازىردىڭ وزىندە الەۋەتتى ساتىپ الۋشىلاردىڭ ۇسىنىستارىن قاراۋ پروتسەسى باستالدى.
اكتيۆتەردى ساتۋ OFAC- تىڭ وپەراتسيالاردى اياقتاۋ ليتسەنزياسىنا (wind down license) سايكەس جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كومپانيا قاجەت بولعان جاعدايدا ءوزىنىڭ حالىقارالىق اكتيۆتەرىنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن وسى ليتسەنزيانى ۇزارتۋعا ءوتىنىش بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
لۋكويل قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا 1995 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. كومپانيا قۇرلىقتا بىرنەشە ءوندىرۋ جوباسىنا، مىسالى، قاراشىعاناق («قاراشىعاناق پەترولەۋم وپەرەيتينگ ب. ۆ. » كەن ورنى وپەراتور- كومپانياسىندا %13,5)، تەڭىز («تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س وپەراتورىندا %5)، قۇمكول («تورعاي پەترولەۋم» ا ق- دا %50)، سونداي- اق ۇلەسى %12,5 قۇرايتىن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا (ك ق ك) قاتىسادى.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار جاركەشوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا سانكسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى جوبالارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
قازاقستاندا جۇمىس ىستەگەن جىلدار ىشىندە «لۋكويل» ەلدىڭ مۇناي-گاز سالاسىنا 12 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالىپ، 94 ميلليون توننا مۇناي جانە 60 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ءوندىردى.