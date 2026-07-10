مەملەكەتتىكتەن بولەك قانداي ءبىلىم گرانتتارىن ۇتىپ الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارت - 2026-2027 وقۋ جىلىنا قازاقستاندا 89457 ءبىلىم گرانتى ءبولىندى.
الايدا تالاپكەرلەر جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ىشكى گرانتتارىنا، جەرگىلىكتى اكىمدىكتەر، جۇمىس بەرۋشىلەر مەن جەكەمەنشىك ۇيىمدار بولەتىن ءبىلىم گرانتتارىنا دا ۇمىتكەر بولا الادى. Kazinform ءتىلشىسى نەگىزگى گرانت كونكۋرسىنان بولەك تەگىن ءبىلىم الۋ جولدارىنا شولۋ جاسادى.
جوعارى وقۋ ورىندارى رەكتورىنىڭ گرانتتارى
ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن جوعارى وقۋ ورىندارى جىل سايىن ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن رەكتور گرانتتارىن تاعايىندايدى. مۇنداي گرانتتاردىڭ سانى، وعان قاتىسۋ تالاپتارى مەن كىمدەرگە بەرىلەتىنى ءار ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ىشكى ەرەجەسىنە سايكەس ناقتىلانادى.
ادەتتە رەكتور گرانتتارى ۇ ب ت-دان جوعارى ناتيجە كورسەتكەن تالاپكەرلەرگە، پاندىك وليمپيادالار مەن عىلىمي بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارىنا، سونداي-اق الەۋمەتتىك ساناتتاعى ازاماتتارعا ۇسىنىلادى.
سونىڭ ءبىر مىسالى - «تۇران- استانا» ۋنيۆەرسيتەتى. مۇندا نەگىزگى ۇ ب ت- دا 100 دەن جوعارى بالل جيناعان جانە «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنە 4 جىلدىق رەكتور گرانتى ۇسىنىلادى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەر نەگىزگى ۇ ب ت- دان كەمىندە 100 بالل جيناۋى كەرەك جانە «التىن بەلگى» يەگەرى بولۋى ءتيىس.
ال حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق نەمەسە وبلىستىق وليمپيادالار مەن عىلىمي بايقاۋلاردان العان ديپلومدارى مەن گراموتالارى بولسا، ارتىقشىلىق رەتىندە ەسكەرىلەدى.
قۇجات تاپسىرۋ كەزىندە تاڭداعان جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تىزىمىندە «تۇران- استانا» ۋنيۆەرسيتەتىن ءبىرىنشى ورىنعا كورسەتۋ كەرەك (كودى — 184).
بۇل رەتتە «اۋدارما ءىسى» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا تۇسۋشىلەر ءۇشىن IELTS حالىقارالىق سەرتيفيكاتىنىڭ كەمىندە 6.0 دەڭگەيىندەگى ناتيجەسى دە مىندەتتى تالاپتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن ەسكەرۋ كەرەك.
كونكۋرسقا قۇجات قابىلداۋ 1-شىلدەدەن 23-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. ال جەڭىمپازدار 24-تامىزدا بەلگىلى بولادى.
اكىمدىكتەردىڭ گرانتتارى
جىل سايىن وبلىستار مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اكىمدىكتەرى دە قوسىمشا ءبىلىم گرانتتارىن بولەدى.
بۇل گرانتتار وڭىرلەرگە قاجەتتى مامانداردى دايارلاپ قانا قويماي، سونداي-اق حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا قولداۋ كورسەتەدى.
گرانتتاردىڭ سانى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ءتىزىمى، كونكۋرسقا قاتىسۋ تالاپتارى مەن قۇجات قابىلداۋ مەرزىمدەرىن جىل سايىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بەلگىلەيدى. ال گرانتتاردى تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىمدى اكىمدىك جانىنان قۇرىلعان ارنايى كوميسسيا قابىلدايدى.
تولىق اقپاراتتى اكىمدىكتەردىڭ ءبىلىم باسقارمالارىنان جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنان بىلۋگە بولادى.
جۇمىس بەرۋشىلەر بولەتىن ماقساتتى گرانتتار
كەيبىر كومپانيالار جوعارى وقۋ ورىندارىمەن كەلىسىم نەگىزىندە ستۋدەنتتەردىڭ وقۋ اقىسىن قارجىلاندىرادى. مۇنداي گرانتتار بەلگىلى ءبىر سالاعا قاجەتتى مامانداردى دايارلاۋعا ارنالعان.
كوپ جاعدايدا مۇنداي گرانتتى يەلەنگەن تۇلەك وقۋىن اياقتاعاننان كەيىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتكەن ۇيىمدا جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتەلەدى. كونكۋرسقا قاتىسۋ تالاپتارىن جۇمىس بەرۋشى مەن جوعارى وقۋ ورنى بىرلەسىپ بەلگىلەيدى.
جەكەمەنشىك قورلار مەن دەمەۋشىلەردىڭ گرانتتارى
2026 -جىلى «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى 350 ءبىلىم گرانتىن بولەدى.
گرانت اياسىندا ءبىر اكادەميالىق وقۋ جىلى ءۇشىن 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى وقۋ اقىسى تولەنەدى جانە وقۋ جىلىنىڭ ون ايى بويى اي سايىن 60 مىڭ تەڭگە كولەمىندە شاكىرتاقى بەرىلەدى.
كونكۋرسقا اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردەن جانە شاعىن قالالاردان شىققان، جاسى 25 تەن اسپاعان مەكتەپ تۇلەكتەرى قاتىسا الادى. سونىمەن قاتار ولار تومەندەگى ساناتتاردىڭ بىرىنە جاتۋى ءتيىس:
جەتىم بالالار جانە كامەلەتكە تولعانعا دەيىن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛
مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردىڭ بالالارى.
بۇل باعدارلاما قايتارىمسىز نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى، ياعني گرانت يەگەرلەرى وقۋىن اياقتاعاننان كەيىن مىندەتتى تۇردە جۇمىس وتەۋگە نەمەسە بولىنگەن قاراجاتتى قايتارۋى مىندەتتى ەمەس.
قۇجات قابىلداۋ 2026 -جىلعى 1-17-تامىز ارالىعىندا سەرىكتەس جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى جۇرگىزىلەدى.
كونكۋرس قورىتىندىسى 11-قىركۇيەككە دەيىن قوردىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانادى. باعدارلاماعا 44 جوعارى وقۋ ورنى قاتىسادى.
باعدارلاماعا قاتىساتىن 44 جوعارى وقۋ ورنىنىڭ تولىق ءتىزىمى مەن قاجەتتى قۇجاتتار تۋرالى اقپارات qazaqstanhalqyna.kz سايتىندا ورنالاستىرىلعان.
«قازاتومونەركاسىپتىڭ» Murager باعدارلاماسى
«قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق اتوم كومپانياسى» ا ق 2023 -جىلدان بەرى Murager ءبىلىم گرانتتارىن ۇسىناتىن الەۋمەتتىك باعدارلامانى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
باعدارلاما كومپانيا كاسىپورىندارى ورنالاسقان قىزىلوردا، تۇركىستان، شىعىس قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىنداعى تالاپكەرلەر مەن كوللەدجدەر جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 1-3 كۋرس ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان.
باعدارلاما اياسىندا قاتىسۋشىلار ەلىمىزدەگى تەحنيكالىق كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىر اكادەميالىق وقۋ جىلىنا ارنالعان تەگىن ءبىلىم گرانتىنا يە بولادى.
تالاپكەرلەرگە گەولوگيا، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى، ورگانيكالىق جانە بەيورگانيكالىق زاتتاردىڭ حيميالىق تەحنولوگياسى، اۆتوماتتاندىرۋ جانە باسقارۋ، مەتاللۋرگيا، ەكولوگيا جانە باسقا دا باسىم باعىتتار بويىنشا ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بار.
وقۋ ۇلگەرىمى جوعارى بولىپ، جىل سايىن بەلگىلەنگەن GPA تالاپتارىن ورىنداعان قاتىسۋشىلار كەلەسى وقۋ جىلىندا دا Murager ءبىلىم گرانتى بويىنشا وقۋىن جالعاستىرا الادى.
بۇل باعدارلاما دا قايتارىمسىز نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى جانە وقۋ اياقتالعاننان كەيىن مىندەتتى ەڭبەك وتەۋدى تالاپ ەتپەيدى.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرگە تالاپ تومەندەگىدەي:
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولۋى؛
جاسى 30 دان اسپاۋى؛
«قازاتومونەركاسىپ» كاسىپورىندارى ورنالاسقان وڭىرلەردىڭ بىرىندە تۇراقتى تۇرۋى؛
وقۋ ۇلگەرىمىنە قاتىستى كونكۋرس تالاپتارىنا سايكەس كەلۋى قاجەت.
ءوتىنىم قابىلداۋ 10-شىلدەدە murager.kazatomprom.kz سايتىندا باستالادى.
«سەرپىن» باعدارلاماسى
تەگىن جوعارى ءبىلىم الۋدىڭ تاعى ءبىر مۇمكىندىگى - مەملەكەتتىك «سەرپىن» باعدارلاماسى. 2026 -جىلى بۇل باعدارلاما اياسىندا 2180 ءبىلىم گرانتى بولىنگەن.
باعدارلاما ەلىمىزدىڭ حالقى تىعىز ورنالاسقان وڭىرلەرىندەگى (تۇركىستان، قىزىلوردا، جامبىل، الماتى وبلىستارى جانە جەتىسۋ وبلىسى) اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ تۇلەكتەرىنە ارنالعان. ونىڭ ماقساتى - مامان تاپشى وڭىرلەر ءۇشىن بىلىكتى كادرلار دايارلاۋ.
باعدارلاماعا قاتىسۋشىلار قازاقستاننىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندەگى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الادى.
گرانتتار نەگىزىنەن پەداگوگيكالىق، IT، تەحنيكالىق جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ماماندىقتارىنا بولىنەدى.
باعدارلاما قاتىسۋشىلارىنا مەملەكەتتىك شاكىرتاقى تولەنىپ، جاتاقحانادان ورىن بەرىلەدى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەر ۇ ب ت تاپسىرىپ، تاڭداعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا بەلگىلەنگەن شەكتى بالدى جيناۋى قاجەت.
وقۋعا تۇسكەننەن كەيىن گرانت الۋعا بولا ما؟
تالاپكەر مەملەكەتتىك گرانتتى نەگىزگى كونكۋرس كەزىندە ۇتىپ الماسا دا، كەيىننەن تەگىن وقۋعا مۇمكىندىك تۋۋى مۇمكىن. ەگەر مەملەكەتتىك گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءبىرى ودان باس تارتسا، بوساعان گرانت كونكۋرستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كەلەسى ۇمىتكەرگە بەرىلەدى.
سونداي-اق اقىلى بولىمگە قابىلدانعان ستۋدەنتتەر كەي جاعدايدا بوس قالعان ءبىلىم گرانتىنا اۋىسا الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، قازاقستاندا ءبىلىم گرانتتارى كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ قاشان باستالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
كاميلا مۇلىك