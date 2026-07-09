مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرىنىڭ مارتەبەسى مەن ولاردى پايدالانۋ ءتارتىبى كونستيتۋتسيامەن، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن جانە ۇكىمەتتىڭ وزگە دە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىمەن رەتتەلەدى.
مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ جانە ولارعا دەگەن قۇرمەتتى نىعايتۋ ماقساتىندا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ۇكىمەتتىڭ مەملەكەتتىك تۋدى، مەملەكەتتىك ەلتاڭبانى جانە ولاردىڭ بەينەلەرىن، سونداي-اق مەملەكەتتىك گيمن ءماتىنىن پايدالانۋ، ورناتۋ جانە ورنالاستىرۋ قاعيدالارىن بەكىتەتىن قاۋلىسىنا وزگەرىستەر ەنگىزگەنىن حابارلادى.
ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردىڭ ءبىرى تەرمينولوگيانى بىرىزدەندىرۋگە باعىتتالعان. بۇدان بىلاي نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردە «گيمن» اتاۋىنىڭ ورنىنا «ءانۇران» اتاۋى قولدانىلادى. سونىمەن قاتار جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ مەملەكەتتىك تۋدى ورنالاستىرۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى. ەندى تۋدى عيماراتتارعا، ونىڭ ىشىندە بالكوندارعا دا 45 گرادۋس بۇرىشپەن ىلۋگە بولادى. بۇل نورما 2020-جىلدان بەرى زاڭنامادا بولعانىمەن، بالكونعا ورنالاستىرۋ ءتارتىبى وسى ۋاقىتقا دەيىن ناقتى ايقىندالماعان ەدى.
قاعيدالارعا مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانۋعا قاتىستى ءبىرقاتار تالاپتار دا ەنگىزىلدى. جەكە تۇرعىن ۇيلەردە تۋ جەردەن كەمىندە ءۇش مەتر بيىكتىكتە ورناتىلۋى كەرەك. ەندى تۇنگى جارىقتاندىرۋ تالابى الىنىپ تاستالدى. ال ەگەر عيماراتتىڭ ساۋلەتتىك نەمەسە تەحنيكالىق ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى تۋدى قاسبەتكە ورنالاستىرۋ مۇمكىن بولماسا، ونى ءۇي اۋماعىنداعى جەكە تۋ تۇعىرىنا (فلاگشتوكقا) ورناتۋعا بولادى. مەملەكەتتىك تۋ جەرگە، ەدەنگە، سۋعا نەمەسە وزگە دە زاتتاردىڭ بەتىنە تيمەۋى ءتيىس. تۋ تىك ورنالاستىرىلعان جاعدايدا ۇلتتىق ورنەك ماتانىڭ جوعارعى جاعىندا بولۋى قاجەت. سونداي-اق مەملەكەتتىك تۋدى ەگەر ولار كوممەرتسيالىق ماقسات كوزدەمەسە، جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ۇيىمداستىراتىن مادەني، سپورتتىق، قوعامدىق جانە وزگە دە ءىس-شارالاردا پايدالانۋعا بولادى. تۋ ۇلتتىق ستاندارتقا تولىق سايكەس بولۋى ءتيىس. ءوڭى كەتكەن، جىرتىلعان، كىرلەگەن نەمەسە وزگە دە زاقىمدارى بار مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى زاڭناما تالاپتارى ساقتالعان جاعدايدا مەملەكەتتىك تۋدى كولىك سالونىندا پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلەدى. مەملەكەتتىك تۋدى ادەيى بۇلدىرۋگە، جويۋعا، ورتەۋگە، جىرتۋعا، جەرگە تاستاۋعا، ماقساتقا ساي ەمەس قولدانۋعا جانە ونىڭ مەملەكەتتىك ءرامىز رەتىندەگى قادىر-قاسيەتى مەن مارتەبەسىنە نۇقسان كەلتىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتكە جول بەرىلمەيدى.
قاعيدالاردا مەملەكەتتىك تۋدى جارنامالىق ماقساتتا پايدالانۋعا، سونداي-اق ونى كيىم-كەشەك، توسەك-ورىن جابدىقتارى، پەردە، داستارقان، توسەنىش جانە تۇرمىستىق ماقساتتاعى وزگە دە بۇيىمدارعا ورنالاستىرۋعا تىيىم سالىنعان. بۇل تالاپ مەملەكەتتىك ءرامىزدىڭ بەينەسىن كۇندەلىكتى تۇرمىستا ورىنسىز پايدالانۋدىڭ الدىن الىپ، وعان دەگەن قۇرمەتتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
سونىمەن بىرگە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، مەملەكەتتىك تۋدىڭ بەينەسىن سپورتشىلاردىڭ كيىمى مەن جابدىقتارىندا قولدانۋعا رۇقسات ەتىلدى. بۇعان دەيىن زاڭنامادا سپورتتىق كيىمدە تەك مەملەكەتتىك ەلتاڭبانىڭ بەينەسىن ورنالاستىرۋعا عانا مۇمكىندىك بەرىلسە، ەندى بۇل قۇقىق مەملەكەتتىك تۋدىڭ بەينەسىنە دە قولدانىلاتىن بولدى. سپورتتىق كيىم مەن جابدىقتارعا فۋتبولكالار، سپورتتىق كوستيۋمدەر، بەيسبولكالار، كەپكالار جانە سپورتشىلار پايدالاناتىن وزگە دە كيىم ۇلگىلەرى جاتادى. ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ ءتارتىبىن بىرىزدەندىرۋگە، ولارعا دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرۋعا جانە ازاماتتار، ۇيىمدار، سپورتشىلار مەن كاسىپكەرلەر ءۇشىن ورتاق تالاپتاردى ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى دۇنيەگە كەلگەن سابيلەردىڭ اتا-انالارىنا سىيلىقتار تابىستالدى.