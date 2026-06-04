مەملەكەتتىك رامىزدەر: تاريحى، ءمان-ماڭىزى مەن قولدانۋ ەرەجەلەرى
استانا. قازاقپارات – 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتالىپ وتەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
ولار مەملەكەتتىڭ نەگىزگى نىشاندارى سانالادى جانە ەلدىڭ ەگەمەندىگىن، بىرلىگىن ءارى ۇلتتىق بولمىسىن بەينەلەيدى.
گيمن
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك گيمنى - ەل تاۋەلسىزدىگىن ايشىقتايتىن باستى مەملەكەتتىك رامىزدەردىڭ ءبىرى. ول حالىقتىڭ رۋحىن، تاريحي مۇراسىن جانە ۇلتتىق مادەنيەتىن تانىتادى. قولدانىستاعى گيمن 2006-جىلى كوپشىلىككە كەڭىنەن تانىمال «مەنىڭ قازاقستانىم» پاتريوتتىق ءانىنىڭ نەگىزىندە قابىلداندى. ءانۇران ورىندالعان ساتتە جۇرتشىلىق ورنىنان تۇرىپ، وڭ قولىن جۇرەك تۇسىنا قويىپ تىڭداۋ داستۇرگە اينالعان.
مەملەكەتتىك گيمن حالىقارالىق كەزدەسۋلەردە، ماڭىزدى قوعامدىق-ساياسي جانە سالتاناتتى ءىس-شارالاردا ورىندالادى. اسىرەسە، قازاقستاندىق سپورتشىلار جەڭىسكە جەتكەندە، الەمنىڭ ەڭ ءىرى سپورت ارەنالارىندا گيمننىڭ شىرقالۋى ميلليونداعان وتانداسىمىز ءۇشىن ەرەكشە اسەرلى ءسات سانالادى. مۇنداي كەزدە ءانۇران ەل مەرەيىن اسقاقتاتىپ، حالىقتىڭ بىرلىگى مەن ۇلتتىق ماقتانىشىن ايگىلەيتىن سيمۆولعا اينالادى.
ەلتاڭبا
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ەلتاڭباسىنىڭ اۆتورلارى - ساۋلەتشىلەر جانداربەك مالىبەكوۆ جانە شوت-امان ءۋاليحانوۆ. ەلتاڭبانىڭ نەگىزگى وزەگىنە حالىق بىرلىگى مەن مەملەكەتتىلىك يدەياسى ارقاۋ بولعان. ونىڭ دوڭگەلەك ءپىشىنى ءومىردىڭ ماڭگىلىگى مەن جالعاستىعىن ءبىلدىرىپ، ۇلى دالا كوشپەندىلەرىنىڭ ءداستۇرلى دۇنيەتانىمىن بەينەلەيدى.
ايتا كەتەرلىگى، مەملەكەتتىك ءرامىزدىڭ اۆتورى جانداربەك مالىبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ەلتاڭباسى كوركەمدىك شەشىمى مەن مازمۇندىق تەرەڭدىگى جاعىنان الەمدەگى ۇزدىك گەرالديكالىق تۋىندىلاردىڭ قاتارىنا جاتادى.
اۆتور ەلتاڭبادا قازاق دالاسىنىڭ 5 مىڭ جىلدىق وتكەنىن، بۇگىنى مەن بولاشاعىن بەينەلەگەن. اسىرەسە اڭ ستيلىندە ساق داۋىرىنەن الىنعان ەلەمەنتتەر بار. 1992 -جىلدان بەرى ەلتاڭبا بىرنەشە رەت جەتىلدىرىلىپ، وزگەرتىلىپ كەلەدى. ماسەلەن، ونداعى «قازاقستان» جازۋى لاتىن قارىپتەرىمەن «Qazaqstan» دەپ قايتا جازىلدى.
تۋ
مەملەكەتتىك تۋ - تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ايشىقتى رامىزدەرىنىڭ ءبىرى. ول ەلىمىزدىڭ دەربەستىگىن، تۇتاستىعىن جانە ۇلتتىق كەلبەتىن بىلدىرەدى. 1992-جىلى قابىلدانعان تۋدىڭ اۆتورى - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ونەر قايراتكەرى شاكەن نيازبەكوۆ.
جىل سايىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك تۋدى كوتەرۋ سالتاناتىنا قاتىسىپ، ۇلتتىق رامىزدەردىڭ ەل تاۋەلسىزدىگىن نىعايتىپ، حالىقتىڭ ىنتىماعىن بەكەمدەۋدەگى ءمانىن اتاپ وتەدى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، ەلتاڭبا، تۋ جانە گيمن - قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىگىنىڭ ايعاعى ءارى ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگىن الەمگە ايگىلەيتىن قاستەرلى نىشاندار. بيىكتە جەلبىرەگەن مەملەكەتتىك تۋ حالىقتىڭ اسقاق رۋحىن، العا ۇمتىلىسىن جانە جاسامپاز بولمىسىن بىلدىرەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردادا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەتتىك رامىزدەردى قادىرلەپ، قۇرمەتپەن قاراۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت بۇگىندە قازاقستان تۋىنىڭ الەمگە تانىلۋىنا وتاندىق سپورتشىلاردىڭ جەڭىستەرى، عالىمداردىڭ جاڭالىقتارى، كاسىپكەرلەردىڭ جەتىستىكتەرى مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگى سەپ بولعانىن ايتتى. مۇنداي تابىستار ەل مەرەيىن ءوسىرىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن دە نىعايتا تۇسەدى.
بۇگىندە قازاقستاندىقتار مەملەكەتتىك تۋدى رەسمي مەكەمەلەر مەن سالتاناتتى شارالاردا عانا ەمەس، وزدەرىنىڭ ازاماتتىق ۇستانىمى مەن ەلگە سۇيىسپەنشىلىگىن ءبىلدىرۋ ءۇشىن دە پايدالانا الادى. اتاپ ايتقاندا، تۋدى تۇرعىن ۇيلەردە، ءۇي قاسبەتتەرىندە جانە بالكونداردا ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلگەن.
رامىزدەردى قولدانۋ ەرەجەسى قالاي وزگەرەدى
بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن ەرەجەلەرگە وزگەرىستەر ازىرلەگەن ەدى. بۇل باستاما پرەزيدەنت تاپسىرماسى نەگىزىندە دايىندالىپ، وتانسۇيگىشتىك قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە جانە ۇلتتىق رامىزدەرگە قۇرمەتپەن قاراۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۇجات ءتيىستى كەلىسۋ راسىمدەرىنەن ءوتىپ جاتىر.
اتالعان جوبا ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك تۋدى پايدالانۋ ءتارتىبىن ناقتىلاي تۇسەدى. بۇل رەتتە تۋدى ءىلۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلگەنىمەن، ەلدىڭ باستى رامىزىنە دەگەن قۇرمەتتى ساقتاۋ تالاپتارى وزگەرىسسىز قالادى. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك تۋدى تۇرعىن ۇيلەرگە، بالكوندارعا، سونداي-اق 45 گرادۋس كولبەۋ قالىپتا ىلۋگە رۇقسات بەرىلەدى. بۇل رەتتە تۋ ۇقىپتى ساقتالىپ، تازا، ءبۇتىن كۇيدە بولۋى كەرەك جانە ەش زاقىمدانباۋعا ءتيىس.
قۇجاتقا سايكەس، ازاماتتار مەملەكەتتىك تۋدى سپورتتىق جانە وزگە دە قوعامدىق ءىس-شارالاردا پايدالانا الادى. الايدا ونى ءتيىستى رۇقساتسىز كوممەرتسيالىق ماقساتتا قولدانۋعا شەكتەۋ قويىلادى.
جەكە تۇرعىن ۇيلەردە تۋ ىلۋگە دە ارنايى تالاپتار بەلگىلەنگەن. اتاپ ايتقاندا، ونىڭ ءىلىنۋ بيىكتىگى كەمىندە ءۇش مەتردەن تومەن بولماۋى قاجەت. بۇل رەتتە جەكە ۇيلەردە تۋدى تۇنگى ۋاقىتتا مىندەتتى تۇردە جارىقتاندىرۋ تالابى قاراستىرىلماعان.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك تۋدى قولدانۋ مىندەتتى بولاتىن كۇندەر تىزبەسىن كەڭەيتۋ ۇسىنىلىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىنا كونستيتۋتسيا كۇنىن، وتان قورعاۋشىلار كۇنىن، مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىن، رەسپۋبليكا كۇنىن جانە تاۋەلسىزدىك كۇنىن ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
مەملەكەتتىك تۋدى ساياسي ۇگىت-ناسيحات قۇرالى رەتىندە پايدالانۋعا، ساياسي پارتيالار مەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ ەمبلەمالارىنىڭ فونىنا اينالدىرۋعا، سونداي-اق ماقساتتان تىس قولدانۋعا جول بەرىلمەيدى. بۇل تالاپ تەك زاڭدا كوزدەلگەن جەكەلەگەن رەسمي راسىمدەر كەزىندە قولدانىلمايدى.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك تۋدى قورلاۋ نەمەسە وعان قۇرمەتسىزدىك تانىتۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەتكە قاتاڭ تىيىم سالىنادى. ۇلتتىق رامىزدەرگە ۇقىپتى قاراۋ - ازاماتتىق مادەنيەتتىڭ، ەل تاريحى مەن تاۋەلسىزدىككە قۇرمەتتىڭ ماڭىزدى بولىگى رەتىندە قاراستىرىلادى.
مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەر
تۋدىڭ العاشقى نۇسقاسى قازىرگى بەينەسىنەن وزگەشە بولعان. كوگىلدىر ماتا جيەگىندەگى ورنەك باستاپقىدا قىزىل تۇسپەن بەرىلگەن، كەيىن ول التىن تۇسكە اۋىستىرىلعان.
ءار جىلدارى قازاقستان تۋى انتاركتيدا اۋماعىندا دا، سولتۇستىك پوليۋس ماڭىندا دا جەلبىرەگەن. سونداي-اق ول الەمنىڭ ەڭ بيىك شىڭدارىندا - لەنين شىڭى، چوگوري (ك2)، ماك- كينلي تاۋىنا جانە مونبلان شىڭدارىنا كوتەرىلگەن.
2015-جىلى مەملەكەتتىك تۋ عارىشقا دا ساپار شەكتى: ول حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنا جەتكىزىلدى. عارىشكەر ايدىن ايىمبەتوۆ ەل بايراعىمەن جەردى 150 رەتتەن استام اينالىپ ءوتتى.
2024-جىلى قازاقستاندىق الپينيستەر انار بۇراشيەۆا مەن ماقسۇت جۇمايەۆ الەمنىڭ ەڭ بيىك شىڭى - ەۆەرەسكە كوتەرىلىپ، تۋدى «الەم شىڭىنا» ورناتتى.
ەلتاڭبانىڭ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى شوت-امان ءۋاليحانوۆقا مەملەكەتتىك ءرامىزدىڭ العاشقى بەينەسى تۇسىنە ايان بوپ ەنگەن.
وسىلايشا، 4-ماۋسىم -ءاربىر ازاماتقا مەملەكەتتىك رامىزدەردىڭ ەل تاريحى مەن تاۋەلسىزدىگىن ۇلىقتايتىن، ۇلت بىرلىگىن بەكەمدەيتىن ەرەكشە قۇندىلىق ەكەنىن ەسكە سالاتىن كۇن. تۋ، ەلتاڭبا جانە ءانۇران - رەسمي نىشاندار عانا ەمەس، ەل رۋحىن كوتەرىپ، ورتاق ماقساتقا ۇيىستىراتىن ورتاق مۇرا. تاۋەلسىز ەلدىڭ عانا ءوز رامىزدەرى بولادى، ال ءرامىزى بار مەملەكەت - ءوز تاعدىرىن ءوزى ايقىنداي الاتىن دەربەس ەل.