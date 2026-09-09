مەملەكەتتىك گرانتتىڭ دا سۇراۋى بار: جاس ماماندار نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىمەن جوعارى وقۋ ورنىن ءتامامداعان جاس مامانعا ديپلوم العاننان كەيىن بەلگىلى ءبىر مەرزىم ەڭبەك ەتۋ مىندەتى جۇكتەلەدى.
الايدا زاڭناماعا ەنگىزىلگەن كەيىنگى وزگەرىستەرگە سايكەس، كەيبىر ساناتتاعى ازاماتتار بۇل مىندەتتەن تولىق بوساتىلادى، ال ءبىرقاتار جاعدايدا ەڭبەك وتەۋ مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن. بۇل تۋرالى «قارجى ورتالىعى» ا ق مونيتورينگ دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى مامانى اقزيرا سەرىكقالي Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك وتەۋ مىندەتىنە قاتىستى تالاپتار اسىرەسە دوكتورانتۋرا، ماگيستراتۋرا جانە رەزيدەنتۋرا سياقتى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا گرانت يەگەرلەرىنە دە قاتىستى. سونىمەن بىرگە زاڭدا مىندەتتەن بوساتىلاتىن جانە ونى كەيىنگە قالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاعدايلار ناقتىلانعان.
اسكەرگە شاقىرىلعان ازاماتتار مىندەتتەن بوساتىلادى
زاڭداعى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان ازاماتتارعا قاتىستى. ەگەر مەملەكەتتىك گرانتپەن وقىعان جاس مامان اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلىپ، بەلگىلەنگەن مەرزىمدەگى بورىشىن وتەسە، اسكەري بيلەتىن تاپسىرعاننان كەيىن ەڭبەك وتەۋ مىندەتىنەن تولىق بوساتىلادى.
كەلىسىمشارت بويىنشا اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتارعا دا وسىنداي مۇمكىندىك بەرىلگەن. كەلىسىمشارت مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن ولار دا گرانت بويىنشا ەڭبەك وتەۋ مىندەتىنەن بوساتىلادى.
- مىسالى، پەداگوگ ماماندىعىن وقىپ، كەيىن مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان ازامات اسكەري بورىشىن وتەپ، اسكەري بيلەتىن تاپسىرسا، ونىڭ ەڭبەك وتەۋ مىندەتى تولىق توقتاتىلادى، - دەدى اقزيرا سەرىكقالي.
بۇل ءۇشىن ازامات ءوزى ءبىلىم العان جوعارى وقۋ ورنىندا قۇرىلعان ارنايى كوميسسياعا جۇگىنۋى قاجەت.
ەڭبەك وتەۋ مىندەتىنەن وتباسىنداعى مۇگەدەك بالانى تاربيەلەپ وتىرعان مەملەكەتتىك جاردەماقى الۋشىلار دا بوساتىلادى. سونداي-اق ءبىرىنشى توپتاعى مۇگەدەكتى كۇتەتىن جانە وسىعان بايلانىستى جاردەماقى الاتىن ازاماتتارعا دا جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.
ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋراعا تۇسكەندەرگە مەرزىم كەيىنگە شەگەرىلەدى
مەملەكەتتىك گرانتپەن وقىپ شىققان جاس مامان ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرا نەمەسە رەزيدەنتۋراعا گرانت نەگىزىندە قايتا تۇسكەن جاعدايدا ەڭبەك وتەۋ مەرزىمى وقۋ كەزەڭىنە كەيىنگە قالدىرىلادى.
بۇل مۇمكىندىك قازاقستاندا عانا ەمەس، شەتەلدە اتالعان باعدارلامالار بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتقان ازاماتتارعا دا قاتىستى. الايدا وقۋىن اياقتاپ، ديپلوم العاننان كەيىن جاس مامان ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن ورىنداۋعا كىرىسۋى كەرەك.
كەلەسى ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيىنە ءتۇسۋ ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن تولىق جويمايدى، تەك ونى بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا كەيىنگە شەگەرە الادى.
350 مىڭنان استام تۇلەك مونيتورينگتە تۇر
«قارجى ورتالىعى» مەملەكەتتىك گرانتپەن ءبىلىم العان تۇلەكتەردىڭ ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن ورىنداۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزەدى. بۇگىندە جۇيەدە 350 مىڭنان استام تۇلەك بار.
قازىر مونيتورينگتىڭ باسىم بولىگى ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىلگەن. الايدا بۇل ءۇشىن تۇلەكتىڭ جەكە دەرەكتەرىن وڭدەۋگە كەلىسىمى بولۋى قاجەت. ازامات سيفرلىق مونيتورينگكە قوسىلۋعا كەلىسىم بەرگەن جاعدايدا، «قارجى ورتالىعى» ونىڭ ەڭبەك قىزمەتى تۋرالى اقپاراتتى ەلەكتروندى تۇردە تەكسەرە الادى.
- ەگەر جاس مامان سيفرلىق فورماتقا اۋىسقىسى كەلسە، قارجى ورتالىعىنا حابارلاسىپ، وزىنە جىبەرىلگەن SMS حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋ ارقىلى كەلىسىمىن بەرەدى. ءبىز سول ارقىلى قاجەتتى رۇقساتتى الامىز، - دەدى مامان.
سونىمەن قاتار بۇرىنعى ءتارتىپ تە ساقتالعان، ياعني ازامات جۇمىس ورنىنان الىنعان انىقتامالاردى قاعاز نەمەسە ەلەكتروندى تۇردە ۇسىنا الادى.
7,5 ميلليارد تەڭگە بيۋجەتكە قايتارىلعان
مەملەكەتتىك گرانت بويىنشا ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن ورىنداماعان جاعدايدا ءبىلىم الۋعا جۇمسالعان قاراجاتتى بيۋجەتكە قايتارۋ ماسەلەسى تۋىندايدى.
اقزيرا سەرىكقاليدىڭ ايتۋىنشا، «قارجى ورتالىعى» وسى باعىتتا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە 12 جىلدا شامامەن 7,5 ميلليارد تەڭگە قايتارعان. ونىڭ ىشىندە سوت شەشىمى نەگىزىندە وندىرىلگەن قاراجات تا، ءوز مىندەتىن ورىنداۋدان باس تارتقان ازاماتتاردان وندىرىلگەن سومالار دا بار.
اسىرەسە، اۋىل كۆوتاسى اياسىندا ءبىلىم العان مەديتسينا ماماندارى اراسىندا ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن ورىنداماي، وقۋ شىعىنىن ءوز ەركىمەن قايتارۋ جاعدايلارى كەزدەسەدى. مىسالى مامان اۋىلدىق ەلدى مەكەنگە بارىپ جۇمىس ىستەۋدەن باس تارتسا، مەملەكەت جۇمساعان قاراجاتتى قايتارۋعا تۋرا كەلەدى.
سونداي-اق شەتەلگە كوشىپ كەتكەن نەمەسە تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا قاتىستى دا وقۋ شىعىنىن وتەۋ ماسەلەسى تۋىنداۋى مۇمكىن.
جەكە مەكەمەدە جۇمىس ىستەۋگە بولادى
مەملەكەتتىك گرانتپەن وقىعان جاس مامان مىندەتتى تۇردە مەملەكەتتىك مەكەمەدە جۇمىس ىستەۋى كەرەك دەگەن تۇسىنىك نەگىزسىز. قولدانىستاعى تالاپتارعا سايكەس، ءتيىستى شارتتاردى ورىنداعان جاعدايدا جەكە ۇيىمداردا دا ەڭبەك ەتۋگە بولادى.
مۇندا نەگىزگى تالاپتاردىڭ ءبىرى - جۇمىس بەرۋشىنىڭ الەۋمەتتىك اۋدارىمداردى ۋاقىتىلى تولەۋى. ماماننىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس بەرۋشى ءتيىستى جارنالاردى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اۋدارىپ وتىرسا، ازاماتتىڭ ەڭبەك وتەۋى ەسەپكە الىنادى.
ال مۇنداي اۋدارىمدار جۇرگىزىلمەگەن جاعدايدا جاس ماماننىڭ ەڭبەك وتەۋ مىندەتىن ورىنداعانى راستالماي، گرانت قاراجاتىن وتەۋ ماسەلەسى تۋىنداۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتاردىڭ مارتەبەسىنە قاتىستى دا تۇسىنىسپەۋشىلىكتەر كەزدەسەدى. مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، جاي عانا ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان رەتىندە جۇمىس ىستەۋ ەڭبەك وتەۋ بولىپ سانالمايدى. ازامات ءتيىستى تارتىپپەن جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، استانا اكىمدىگىنىڭ گرانتى كىمدەرگە بۇيىرعانىن جازعان ەدىك.