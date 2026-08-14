مەملەكەتتىك گرانتتا وقىعان تۇلەكتەرگە قويىلاتىن تالاپتار وزگەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى نەگىزىندە ءبىلىم العان قر ازاماتتارىن جۇمىسقا جىبەرۋ، بيۋدجەتتەن جۇمسالعان شىعىنداردى وتەۋ، ءوز بەتىنشە جۇمىسقا ورنالاسۋ قۇقىعىن بەرۋ، جۇمىسپەن وتەۋ مىندەتىنەن بوساتۋ نەمەسە نە ونى توقتاتۋ قاعيدالارى وزگەرتىلدى. ءتيىستى بۇيرىققا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى 2026 -جىلعى 6-تامىزدا قول قويدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى نەگىزىندە اۆياتسيالىق ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىم العان جاعدايدا، جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن اياقتاعاننان كەيىن مەنشىك نىسانىنا قاراماستان ۇيىمداردا كەمىندە 5 جىل، ال باسقا ماماندىقتار بويىنشا كەمىندە 3 جىل ەڭبەك ەتۋگە مىندەتتى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونداي-اق، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى نەگىزىندە بەيىن بويىنشا دوكتورانتۋرادا ءبىلىم العان ق ر ازاماتتارىنا دا تالاپتار بەكىتىلدى.
ولار وقۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا، عىلىمي ۇيىمداردا، ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنىڭ بەيىنىنە سايكەس كەلەتىن مەملەكەتتىك ورگانداردا جانە وزگە دە ۇيىمداردا كەمىندە 3 جىل ەڭبەك ەتۋگە مىندەتتەلدى.
بۇيرىق 25-تامىزدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.